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हाइवे पर दो सड़क हादसे, 13 श्रद्धालु घायल, 10 की हालत गंभीर, कैलादेवी से आगरा लौट रहे थे

धौलपुर: जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में 13 लोग घायल हो गए. घायलों में महिलाएं और एक बालिका भी शामिल हैं. सभी श्रद्धालु कैलादेवी माता के दर्शन और एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के बाद आगरा लौट रहे थे. घायलों में से 10 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पहला हादसा चिलाचौंद गांव के पास हुआ, जहां एक पिकअप वाहन द्वारा ओवरटेक करने के दौरान टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया. दुर्घटना में टेंपो सवार पांच लोग घायल हो गए, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं. दूसरा हादसा आंगई गांव के निकट हुआ. यहां चालक को नींद की झपकी आने से कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में कार में सवार आठ लोग घायल हुए, जिनमें तीन महिलाएं और एक बालिका शामिल हैं. हाइवे एंबुलेंस चालक अनवर खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से दोनों दुर्घटनाओं की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची. चिलाचौंद से पांच और आंगई से आठ घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया.

सभी घायल आगरा निवासी: आंगई थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक राकेश कुमार और कन्हैयालाल ने बताया कि दोनों हादसों में घायल सभी लोग आगरा के रहने वाले हैं. इनमें कुछ लोग सेवला, ग्वालियर रोड क्षेत्र तथा कुछ घटिया आजम खां क्षेत्र के निवासी हैं. सभी श्रद्धालु कैलादेवी माता मंदिर में दर्शन और एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराने गए थे तथा वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए. पुलिस के अनुसार कार चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा.

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