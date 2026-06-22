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हाइवे पर दो सड़क हादसे, 13 श्रद्धालु घायल, 10 की हालत गंभीर, कैलादेवी से आगरा लौट रहे थे

वहां से गुजर रहे बीसीएमओ डॉ. गब्बर मीणा ने मानवता का परिचय देते हुए तीन घायलों को अपने वाहन से चिकित्सालय पहुंचाने में मदद की.

road accidents in Dholpur
सड़क किनारे गिरी कार (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 8:45 PM IST

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धौलपुर: जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में 13 लोग घायल हो गए. घायलों में महिलाएं और एक बालिका भी शामिल हैं. सभी श्रद्धालु कैलादेवी माता के दर्शन और एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराने के बाद आगरा लौट रहे थे. घायलों में से 10 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पहला हादसा चिलाचौंद गांव के पास हुआ, जहां एक पिकअप वाहन द्वारा ओवरटेक करने के दौरान टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया. दुर्घटना में टेंपो सवार पांच लोग घायल हो गए, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं. दूसरा हादसा आंगई गांव के निकट हुआ. यहां चालक को नींद की झपकी आने से कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी. इस दुर्घटना में कार में सवार आठ लोग घायल हुए, जिनमें तीन महिलाएं और एक बालिका शामिल हैं. हाइवे एंबुलेंस चालक अनवर खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से दोनों दुर्घटनाओं की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची. चिलाचौंद से पांच और आंगई से आठ घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया.

सभी घायल आगरा निवासी: आंगई थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक राकेश कुमार और कन्हैयालाल ने बताया कि दोनों हादसों में घायल सभी लोग आगरा के रहने वाले हैं. इनमें कुछ लोग सेवला, ग्वालियर रोड क्षेत्र तथा कुछ घटिया आजम खां क्षेत्र के निवासी हैं. सभी श्रद्धालु कैलादेवी माता मंदिर में दर्शन और एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराने गए थे तथा वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए. पुलिस के अनुसार कार चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा.

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घायलों ने बताई हादसे की वजह: टेंपो चालक आगरा निवासी प्रेमचंद ने बताया कि वह अपने साथी परमानंद पुत्र भानमल सिंधी, उनकी पुत्री अनीता तथा अपनी पुत्री अनीशा और संध्या के साथ कैलादेवी माता के दर्शन करने गए थे. वापसी के दौरान एक पिकअप वाहन के ओवरटेक करने से टेंपो असंतुलित होकर पलट गया. कार में सवार घायलों में सुमित पुत्र भगवती प्रसाद, काजल पत्नी सुमित गौड़, राजकुमार पुत्र वीरसिंह जाट, राजेश पुत्र लक्ष्मण जाट, हिना पत्नी राजेंद्र कुमार जाट, प्रिया देवी पत्नी राजकुमार, गौरव पुत्र राजकुमार तथा 14 वर्षीय नेहा पुत्री विनोद शामिल हैं. सभी सेवला, आगरा के निवासी बताए गए हैं.

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10 गंभीर घायल धौलपुर रेफर: दोनों हादसों में घायल 13 लोगों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों के अनुसार इनमें से 10 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए धौलपुर रेफर किया गया है. मुंडन संस्कार कराने गया बालक भी गंभीर रूप से घायल बताया गया है. इसी दौरान मौके से गुजर रहे बीसीएमओ डॉ. गब्बर मीणा ने मानवता का परिचय देते हुए तीन घायलों को अपने वाहन से चिकित्सालय पहुंचाने में मदद की.

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13 PILGRIMS INJURED
PILGRIMS RETURNING FROM KAILA DEVI
धौलपुर में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENTS IN DHOLPUR

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