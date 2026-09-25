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झालावाड़: अनंत चतुर्दशी पर शोभायात्रा में करतब दिखाते समय भड़की आग...4 युवक झुलसे

पंजाब से आए कलाकार मंगलपुरा इलाके में करतब दिखा रहे थे, तभी हादसा हो गया. भगदड़ जैसे हालात बन गए.

Fire breaks out during a stunt performance in Jhalawar.
झालावाड़ में करतब दिखाते लगी आग (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 6:12 PM IST

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झालावाड़: झालावाड़ शहर में अनंत चतुर्दशी पर शुक्रवार को गणेशजी की शोभायात्रा में उस समय अफरातफरी मच गई, जग अखाड़े में करतब दिखाते समय अचानक आग लग गई. इसकी चपेट में आने से चार लोग झुलस गए. मौके पर चीख-पुकार मच गई और कुछ देर शोभायात्रा का माहौल बदल गया.

अस्पताल चौकी प्रभारी आशुतोष ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर शहर में शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान मंगलपुर क्षेत्र में पंजाब से आए अखाड़ा कलाकार व्यायाम और करतब दिखा रहे थे. आग से जुड़े करतब के दौरान एक कलाकार चंदन सरदार झुलस गया. उसे बचाने की कोशिश में स्थानीय रघुवीर, नितिन सिंह झाला एवं विनीत पोरवाल भी आग की चपेट में आ गए. चारों झुलसे लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार जारी है. हादसे के बाद उनके परिजन व परिचित अस्पताल पहुंचे. इधर हादसे के बाद शोभायात्रा के दौरान प्रशासन पूरे एहतियात बरत रहा है.

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चौकी प्रभारी आशुतोष ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर शहर में गणेश प्रतिमाओं की भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इसमें पंजाब, मथुरा और वृंदावन से आए कलाकार जीवंत झांकियों के साथ अखाड़े और विभिन्न प्रकार के करतब दिखा रहे थे. पंजाब से आए कलाकार जब मंगलपुरा इलाके में करतब दिखा रहे थे, तभी हादसा हो गया. अचानक हुए हादसे से मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. आग की चपेट में आए कलाकार को बचाने को आसपास मौजूद लोग दौड़े. इसी दौरान उसे बचाने की कोशिश में तीन स्थानीय लोग झुलसे. शोभायात्रा में मौजूद हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने तत्काल मोर्चा संभाला और चारों घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया.

TAGGED:

ACCIDENT IN JHALAWAR
FIRE BREAKS OUT STUNT PERFORMANCE
FOUR YOUTHS SCORCHED BY FIRE
IMMERSION OF GANESH IDOLS
ANANT CHATURDASHI 2026

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