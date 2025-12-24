ETV Bharat / state

चालक को झपकी आने से पलटी कार, दो की मौत, 8 गंभीर घायल

NH 89 पर थांवला के निकट टेहला गांव के पास तड़के सड़क हादसा. कोहरा भी छाया था.

Crashed car
हादसाग्रस्त कार (ETV Bharat Nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर: थांवला एनएच-89 पर टेहला गांव के पास बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा तड़के 4 से 5 बजे के बीच टेहला और गुड्डा गांव के बीच एमएस होटल के सामने हुआ, जहां अनियंत्रित कार सड़क से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

थांवला एसएचओ अशोक झाझड़िया ने बताया कि तड़के हुए हादसे में 2 जनों की मौत हो गई जबकि 8 गंभीर घायल हैं. पता चला है कि चालक को झपकी लग गई थी और कोहरा अधिक होने से कार अनियंत्रित हो गई. हादसे की जांच की जा रही है.

नागौर में पलटी कार (ETV Bharat Nagaur)

पढ़ें:खाटूश्यामजी जाते समय स्लीपर बस-ट्रक की भिड़ंत, 3 की मौत, 28 घायल, सभी गुजरात निवासी

कार में सवार थे 10 लोग: कार में 10 लोग सवार थे, जो डांस इवेंट कंपनी से जुड़े बताए जा रहे हैं. ये जयपुर से बालोतरा में शादी समारोह में कार्यक्रम देने जा रहे थे. यात्रा के दौरान अचानक चालक को नींद की झपकी आ जाने से वाहन अनियंत्रित हो गया. वाहन सड़क किनारे पलट गया. इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि देव जलंदर और अमर झांसी की मौके पर ही मौत हो गई.

एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल: दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थांवला पुलिस पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया, जहां सभी का इलाज जारी है.

पढ़ें:Chhoti Khatu Accident : पत्थर खदान में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौत, मलबे में दबा रहा शव

परिजनों को दी सूचना: मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी. इसके बाद परिवारों में कोहराम मच गया. थांवला पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन सड़क से हटवा थाने में भिजवाया.

पढ़ें:पेड़ के नीचे बैठी थीं महिला श्रमिक, बेकाबू कार ने बच्चे सहित 5 को कुचला, 2 की मौत

TAGGED:

CAR OVERTURNED
TWO PEOPLE DIED AND 8 INJURED
ACCIDENT IN THANWALA AREA
OUT OF CONTROL CAR WENT OFF ROAD
CAR ACCIDENT ON NH 89

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.