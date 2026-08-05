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झुंझुनू के बगड़ में भीषण सड़क हादसा: पेड़ से टकराकर पलटी SUV, दो की मौत...दो गंभीर घायल

झुंझुनू: जिले के बगड़ के पास तिराहे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में एक SUV अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई. गाड़ी में सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर रात्रि गश्त पर तैनात 112 पुलिस टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. थाना प्रभारी मुकेश कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

बगड़ पुलिस थानाधिकारी मुकेश कुमार ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की. उनके अनुसार, प्रारंभिक तौर पर वाहन के तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होने से हादसा हुआ. वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए. जेसीबी से एसयूवी को हटवाकर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला. घायलों को 108 एंबुलेंस से झुंझुनू के बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया. वहीं, दोनों मृतकों के शव बगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.