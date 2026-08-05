ETV Bharat / state

झुंझुनू के बगड़ में भीषण सड़क हादसा: पेड़ से टकराकर पलटी SUV, दो की मौत...दो गंभीर घायल

मृतक के परिजन का आरोप है कि दुर्घटना के समय एसयूवी के एयरबैग नहीं खुले.

Damaged vehicle and gathered crowd at the scene.
मौके पर क्षतिग्रस्त वाहन एवं जमा लोग (ETV Bharat Jhunjhunu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 10:03 AM IST

|

Updated : August 5, 2026 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झुंझुनू: जिले के बगड़ के पास तिराहे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में एक SUV अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई. गाड़ी में सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर रात्रि गश्त पर तैनात 112 पुलिस टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. थाना प्रभारी मुकेश कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

बगड़ पुलिस थानाधिकारी मुकेश कुमार ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की. उनके अनुसार, प्रारंभिक तौर पर वाहन के तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होने से हादसा हुआ. वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए. जेसीबी से एसयूवी को हटवाकर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला. घायलों को 108 एंबुलेंस से झुंझुनू के बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया. वहीं, दोनों मृतकों के शव बगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें:उदयपुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार दंपती और मासूम बेटे की मौत, बड़ा बेटा गंभीर

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार SUV चालक नवलगढ़ के कोलसिया निवासी राकेश अपने साथियों के साथ चिड़ावा की ओर जा रहा था. तभी बगड़ तिराहे के पास हादसा हो गया. हादसे में राकेश की मौत हो गई, जबकि दूसरे मृतक और दोनों घायलों की पहचान की जा रही थी. मृतक राकेश के भाई नेमीचंद ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के समय एसयूवी के एयरबैग नहीं खुले.

पढ़ें:हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत, केबिन में फंसे चालक, कई घायल

Last Updated : August 5, 2026 at 11:11 AM IST

TAGGED:

TWO KILLED AS SUV OVERTURNS
TWO YOUTHS SERIOUSLY INJURED
SPEEDING SUV CRASHES INTO TREE
SUV OVERTURNS AFTER HITTING A TREE
HORRIFIC ROAD ACCIDENT IN JHUNJHUNU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.