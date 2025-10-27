ETV Bharat / state

ओसियां में बस और एसयूवी में टक्कर, एक की मौत, 20 से ज्यादा घायल

जोधपुर: जिले के ओसियां थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बस और एसयूवी में भीषण टक्कर हो गई. एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बस पलट गई. इस हादसे में एसयूवी चालक की मौत हो गई और दो दर्जन से ज्यादा के लोगों के चोटें आई है. 10 घायलों की हालत चिंताजनक है. गंभीर घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया है. अन्य घायलों का ओसियां के अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे में 13 घायल लोगों MDM हॉस्पिटल जोधपुर लाया गया है. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी अस्पताल पहुंचे हैं.

ओसियां थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि चाडी गांव के पास खतरनाक मोड़ पर यह हादसा हुआ. दोनों वाहन तेज गति से थे. एसयूवी में भीनमाल का परिवार था. हादसे में भीनमाल के भंवरलाल की मौत हो गई, जो एसयूवी चला रहे थे. हादसे में दस घायलों को जोधपुर भेजा गया है. बाकी का उपचार ओसियां के अस्पताल में चल रहा है. हादसे में घायल कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. बताया जा रहा है कि बस में 45 से अधिक यात्री सवार थे.