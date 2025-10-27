ETV Bharat / state

ओसियां में बस और एसयूवी में टक्कर, एक की मौत, 20 से ज्यादा घायल

हादसा मोड़ पर हुआ, जहां दोनों वाहन तेज गति से थे. एसयूवी चालक की मौत हो गई.

SUV badly damaged in accident
हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त एसयूवी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
जोधपुर: जिले के ओसियां थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बस और एसयूवी में भीषण टक्कर हो गई. एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बस पलट गई. इस हादसे में एसयूवी चालक की मौत हो गई और दो दर्जन से ज्यादा के लोगों के चोटें आई है. 10 घायलों की हालत चिंताजनक है. गंभीर घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया है. अन्य घायलों का ओसियां के अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे में 13 घायल लोगों MDM हॉस्पिटल जोधपुर लाया गया है. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी अस्पताल पहुंचे हैं.

ओसियां थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि चाडी गांव के पास खतरनाक मोड़ पर यह हादसा हुआ. दोनों वाहन तेज गति से थे. एसयूवी में भीनमाल का परिवार था. हादसे में भीनमाल के भंवरलाल की मौत हो गई, जो एसयूवी चला रहे थे. हादसे में दस घायलों को जोधपुर भेजा गया है. बाकी का उपचार ओसियां के अस्पताल में चल रहा है. हादसे में घायल कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. बताया जा रहा है कि बस में 45 से अधिक यात्री सवार थे.

ओसियां में बस व एसयूवी में टक्कर (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

बच्चों को सीकर छोड़ने जा रहा था परिवार: थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि एसयूवी सवार भीनमाल निवासी परिवार अपने बच्चों को सीकर हॉस्टल छोड़ने जा रहा था. उनको सालासर बालाजी भी जाना था. कार में पांच लोग थे. इनमें एक महिला, दो पुरुष और दो बच्चे थे. हादसे में एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जबकि बस पलट गई.

