हमीरपुर में पीलिया का प्रकोप, 13 स्टूडेंट्स सहित 24 से ज्यादा लोग बीमार, दूषित पानी को माना जा रहा कारण

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में इन दिनों पीलिया का प्रकोप है. हमीरपुर शहर के साथ लगते बडू क्षेत्र में पीलिया फैलने से लोगों में दहशत का माहौल है. करीब एक सप्ताह से इलाके में पीलिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब तक करीब 24 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं. इनमें स्वाहल स्कूल के 13 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी आसपास के क्षेत्र में जमा हो जाता है, जिससे जल स्रोतों के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले सात दिनों से पीलिया तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी तक समय रहते इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए. इसी कारण लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि स्वाहल, भाटी और मझोट सहित आसपास के गांवों को जमली पेयजल स्कीम से पानी की आपूर्ति की जाती है. इस पेयजल स्कीम के पास दूषित पानी जमा होने के कारण ही बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा पेयजल स्कीम के आसपास स्थित इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले गंदे पानी के रिसाव को भी पीलिया फैलने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.