हमीरपुर में पीलिया का प्रकोप, 13 स्टूडेंट्स सहित 24 से ज्यादा लोग बीमार, दूषित पानी को माना जा रहा कारण
हमीरपुर में पीलिया से कई लोग बीमार. एक ही स्कूल के 13 स्टूडेंट्स भी जॉन्डिस से ग्रसित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 9:58 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में इन दिनों पीलिया का प्रकोप है. हमीरपुर शहर के साथ लगते बडू क्षेत्र में पीलिया फैलने से लोगों में दहशत का माहौल है. करीब एक सप्ताह से इलाके में पीलिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब तक करीब 24 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं. इनमें स्वाहल स्कूल के 13 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी आसपास के क्षेत्र में जमा हो जाता है, जिससे जल स्रोतों के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले सात दिनों से पीलिया तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी तक समय रहते इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए. इसी कारण लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि स्वाहल, भाटी और मझोट सहित आसपास के गांवों को जमली पेयजल स्कीम से पानी की आपूर्ति की जाती है. इस पेयजल स्कीम के पास दूषित पानी जमा होने के कारण ही बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा पेयजल स्कीम के आसपास स्थित इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले गंदे पानी के रिसाव को भी पीलिया फैलने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.
स्थानीय निवासी विवेक काका ने बताया, 'पिछले कुछ दिनों से बडू और स्वाहल क्षेत्र में पीलिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं. वहीं, स्वाहल स्कूल के भी काफी बच्चे पीलिया से ग्रस्त पाए गए हैं. स्थानीय लोगों को पीलिया की बीमारी ने जकड़ लिया है और पेयजल स्कीम से आने वाले दूषित पानी की वजह से यह बीमारी फैल रही है. इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी भी इस समस्या का एक बड़ा कारण बन रहा है'.
राजकीय उच्च विद्यालय स्वाहल के हेडमास्टर संदीप डढवाल ने बताया, 'पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में पीलिया फैलने के मामले सामने आ रहे हैं. स्कूल के करीब 13 बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं. इन सभी बच्चों का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. पीलिया फैलने की जानकारी जल शक्ति विभाग को भी दी गई, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी के सैंपल लिए हैं.
वहीं, जल शक्ति विभाग हमीरपुर के एक्सईएन राजेश गर्ग ने बताया, 'विभाग को स्वाहल और इसके आसपास के क्षेत्रों में पीलिया फैलने की जानकारी मिली है. इसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी के सैंपल एकत्र किए हैं. बीमारी फैलने के कारणों की जांच की जा रही है. लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसके अनुसार आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में बीमारी के प्रसार को रोका जा सके'.
जल शक्ति विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फिलहाल पानी को उबालकर ही पीएं और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
