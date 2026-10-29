बिहार में गंगा नदी में पलटी 35 लोगों से भरी नाव, दो लापता.. कई घायल
बेगूसराय में गंगा नदी में नाव पलटने से हड़कंप मचा गया. इस हादसे में दो लोग लापता और चार घायल हैं. रिपोर्ट-उमेश पांडेय
Published : October 29, 2026 at 7:50 AM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम गंगा नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया. चमथा-1 पंचायत के चमथा रजौली गांव के पास नदी पार से लौट रही नाव अचानक पलट गई, जिसमें 30 से 35 लोग सवार थे. इस हादसे में दो लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि चार लोग घायल हो गए हैं.
नाव पर सवार थे 30 से 35 लोग
गांव के करीब 30-35 लोग गंगा नदी के पार लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित ढाव में परवल की रोपनी करने गए थे. काम खत्म होने के बाद शाम को सभी नाव से वापस लौट रहे थे. अधिक लोगों के सवार होने के कारण नाव अचानक नदी में पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
दो अभी भी लापता
नाव पलटने के बाद कई सवार तैरकर नदी से बाहर निकलने में सफल रहे. हालांकि दो लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. दो घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा में भर्ती कराया गया, जबकि दो अन्य का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.
घायलों की पहचान हुई
घायलों में चमथा रजौली गांव निवासी उदगार महतो की 15 वर्षीय पुत्री पूनम कुमारी और विशो महतो के 16 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार शामिल हैं. घायल चंदन कुमार और उनके दादा भोला महतो ने बताया कि लौटते समय नाव पर भीड़ होने से वह पलट गई. कई लोग बच गए, लेकिन दो अब भी लापता हैं.
"गांव के करीब 30 से 35 लोग परवल की रोपनी के लिए गंगा नदी के पार गए थे. लौटने के दौरान नाव पर अधिक लोगों के सवार होने से वह पलट गई. कई लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन दो लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है."-चंदन कुमार, घायल
प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची
घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण कुमार, अंचलाधिकारी प्रीतम गौतम और बछवाड़ा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू कराया.
लापता लोगों की तलाश जारी
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि नाव पलटने से दो लोगों के लापता होने की सूचना मिली है. उनकी खोजबीन जोर-शोर से की जा रही है. गंगा नदी में डूबे दोनों व्यक्तियों को खोजने का अभियान अभी भी जारी है. स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर लापता लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सभी की निगाहें रेस्क्यू अभियान पर टिकी हुई है.
"नाव पलटने से दो लोगों के लापता होने की सूचना मिली है. उनकी खोजबीन की जा रही है. लापता लोगों को जल्द से जल्द खोज निकाला जाएगा."-कृष्ण कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
ये भी पढ़ें-
राघोपुर नाव हादसे में 13 मासूमों के दशकर्म में बवाल, प्रशांत किशोर के सामने भिड़े जेडीयू-बीजेपी नेता
खबर गलत है..! जहां घुटने भर पानी.. गाद और कीचड़.. वहां कैसे चल सकती है नाव?