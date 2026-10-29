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बिहार में गंगा नदी में पलटी 35 लोगों से भरी नाव, दो लापता.. कई घायल

गांव के करीब 30-35 लोग गंगा नदी के पार लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित ढाव में परवल की रोपनी करने गए थे. काम खत्म होने के बाद शाम को सभी नाव से वापस लौट रहे थे. अधिक लोगों के सवार होने के कारण नाव अचानक नदी में पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बेगूसराय में नाव पलटी (ETV Bharat)

दो अभी भी लापता

नाव पलटने के बाद कई सवार तैरकर नदी से बाहर निकलने में सफल रहे. हालांकि दो लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. दो घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा में भर्ती कराया गया, जबकि दो अन्य का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.

घायलों की पहचान हुई

घायलों में चमथा रजौली गांव निवासी उदगार महतो की 15 वर्षीय पुत्री पूनम कुमारी और विशो महतो के 16 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार शामिल हैं. घायल चंदन कुमार और उनके दादा भोला महतो ने बताया कि लौटते समय नाव पर भीड़ होने से वह पलट गई. कई लोग बच गए, लेकिन दो अब भी लापता हैं.

"गांव के करीब 30 से 35 लोग परवल की रोपनी के लिए गंगा नदी के पार गए थे. लौटने के दौरान नाव पर अधिक लोगों के सवार होने से वह पलट गई. कई लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन दो लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है."-चंदन कुमार, घायल