हादसों से दहला हरिद्वार, पोस्टल कर्मी को ट्रक ने कुचला, बस ने बाइक सवार महिला की ली जान, मंगलौर में भी दुर्घटना

हरिद्वार: नए साल का पहला हफ्ता हरिद्वार जिले के लिए हादसों वाला रहा है. यहां एक के बाद एक तीन हादसों ने तीन लोगों की जिंदगी खत्म कर दी. मंगलवार को ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी पर जाते समय पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को एक ट्रक ने कुचल दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मंगलौर कस्बे में टायर फटने से अनियंत्रित हुए ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया. बाइक सवार युवक की मौत हो गई. इससे पूर्व सोमवार को बहादराबाद थाना क्षेत्र स्थित हाईवे पर जया मैक्सवेल अस्पताल के पास एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में भी देवर के साथ मंगलौर जा रही एक 23 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी.

हादसा नंबर 1: पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय वैभव कुमार पुत्र विशंबर प्रसाद निवासी न्यू आदेश नगर रुड़की, हरिद्वार पोस्ट ऑफिस में कार्यरत था. मंगलवार सुबह वह मोटरसाइकिल पर रुड़की से ड्यूटी पर आ रहा था. हाईवे पर भूमानंद अस्पताल के सामने पहुंचते ही अचानक पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और सिर पर पहिया चढ़ गया. मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने ट्रक को चिह्नित कर लिया. हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों ने शाम को पुलिस को मामले में आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है.

हादसा नंबर 2: हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हाससे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. बताया गया है कि टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित हो गया. ट्रक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है.