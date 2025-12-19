ETV Bharat / state

ऑपरेशन कालनेमि: रुड़की में पहचान छिपाकर रह रहे 11 लोग गिरफ्तार

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में ऑपरेशन कालनेमि के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दरअसल रुड़की पुलिस ने साधु संतों के भेष में घूम रहे 11 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है. बताया गया है कि पकड़े गए सभी बहरूपिए बाबा बनकर भीख मांगने के नाम पर लोगों से अधिक धनराशि लेते थे. वहीं पुलिस द्वारा सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

रुड़की में 11 ढोंगी बाबा गिरफ्तार: उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि अभियान लगातार जारी है. शिक्षा नगरी रुड़की में धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और आस्थाओं से खिलवाड़ कर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी भेष धारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर 'ऑपरेशन कालनेमि' शुरू किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिसको लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जो साधु-संतों का भेष धारण कर लोगों को विशेषकर महिलाओं और युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, व्यक्तिगत या घरेलू समस्याओं का निदान करने का प्रलोभन देकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं.

ऑपरेशन कालनेमि अभियान के तहत हुई कार्रवाई: ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए ऑपरेशन कालनेमि अभियान के तहत आज रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साधु-संतों के भेष में घूम रहे 11 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है. वहीं गिरफ्तार किए गए ढोंगी बाबाओं में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के रहने वाले हैं. बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए बहरूपिए जो बाबाओं के भेष में भीख मांगने के नाम से लोगों से अधिक धनराशि लेते हैं. पुलिस अब गिरफ्तार किए गए सभी बहरूपिया बाबाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.