ऑपरेशन कालनेमि: रुड़की में पहचान छिपाकर रह रहे 11 लोग गिरफ्तार

ऑपरेशन कालनेमि: रुड़की में पहचान छिपाकर रह रहे 11 लोग गिरफ्तार
उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में भेष बदलकर रह रहे लोगों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन कालनेमि चलाया हुआ है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 19, 2025 at 10:12 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में ऑपरेशन कालनेमि के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दरअसल रुड़की पुलिस ने साधु संतों के भेष में घूम रहे 11 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है. बताया गया है कि पकड़े गए सभी बहरूपिए बाबा बनकर भीख मांगने के नाम पर लोगों से अधिक धनराशि लेते थे. वहीं पुलिस द्वारा सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
रुड़की में 11 ढोंगी बाबा गिरफ्तार: उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि अभियान लगातार जारी है. शिक्षा नगरी रुड़की में धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और आस्थाओं से खिलवाड़ कर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी भेष धारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर 'ऑपरेशन कालनेमि' शुरू किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिसको लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जो साधु-संतों का भेष धारण कर लोगों को विशेषकर महिलाओं और युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, व्यक्तिगत या घरेलू समस्याओं का निदान करने का प्रलोभन देकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं.
ऑपरेशन कालनेमि अभियान के तहत हुई कार्रवाई: ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए ऑपरेशन कालनेमि अभियान के तहत आज रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साधु-संतों के भेष में घूम रहे 11 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है. वहीं गिरफ्तार किए गए ढोंगी बाबाओं में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के रहने वाले हैं. बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए बहरूपिए जो बाबाओं के भेष में भीख मांगने के नाम से लोगों से अधिक धनराशि लेते हैं. पुलिस अब गिरफ्तार किए गए सभी बहरूपिया बाबाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.
एसपी ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि गिरफ्तार किए गए सभी फर्जी बाबाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि ऑपरेशन कालनेमि अभियान आगे भी जारी रहेगा.
गिरफ्तार किए गए फर्जी बाबाओं के नाम
- गणेश पुत्र माधवराव निवासी खटीक मोहल्ला हजारी पहाड़ के नीचे नागपुर उम्र 70 वर्ष हाल नया पुल रुड़की
- नौशाद पुत्र इमरान निवासी मोहल्ला इस्लामनगर रोडवेज बस अड्डे के पीछे खतौली मुजफ्फरनगर उम्र 47 वर्ष हाल नया पुल रुड़की
- श्रवण उर्फ मांगा पुत्र हरिराम निवासी चौक मंडी रुड़की हरिद्वार उम्र 57 वर्ष
- जितेंद्र पुत्र बेटी राम निवासी टियागो हाकापुर बुलंदशहर उम्र 55 वर्ष
- अरविंद पुत्र ज्ञान सिंह निवासी सहसपुर लेबर कॉलोनी थाना कुतुब शेर उम्र 58 वर्ष
- सोहेल पुत्र सलीम निवासी मुखियली खुर्द लक्सर हरिद्वार उम्र 45 वर्ष
- रोहित पुत्र इनाम नाथ निवासी दंडवा माजरा थाना सदर ढाका फतेहपुर जिला जमुना नगर हरियाणा उम्र 20 वर्ष हाल शिव शक्ति आश्रम दंडवा माजरी
- पंगनाथ पुत्र ऋषि निवासी दंडवा माजरा थाना सदर फतेहपुर जिला जमुना नगर हरियाणा उम्र 20 वर्ष
- कलम नाथ पुत्र भैरवनाथ निवासी उपरोक्त उम्र 25 वर्ष
- मुकेश पुत्र गुलमा निवासी जमुना नगर जगाधरी शिव शक्ति आश्रम जिला जमुना नगर हरियाणा उम्र 25 वर्ष
- छोटेलाल पुत्र बृजलाल निवासी भद्रपुर थाना कंगना जिला सीतापुर हाल निवासी नया पुल रुड़की उम्र 25 वर्ष
पहचान छिपाकर रह रहे लोगों के भंडाफोड़ के लिए चल रहा है ऑपरेशन कालनेमि: उत्तराखंड सरकार ने नाम बदलकर उत्तराखंड में रह रहे लोगों के सत्यापन के लिए ऑपरेशन कालनेमि अभियान चलाया हुआ है. इसका उद्देश्य साधु-संतों का भेष धारण कर ठगी करने वाले या पाखंड करने वाले बहुरूपियों को पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है. सीएम धामी ने कहा था कि सनातन संस्कृति की पवित्रता बनी रहे और लोगों को गुमराह न किया जा सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कई ढोंगियों को पकड़ा गया और यह संदेश दिया गया कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर छल-कपट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
