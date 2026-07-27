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गढ़वा में वन पट्टे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

गढ़वा में वन पट्टे को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए.

Violent clash between two groups over forest land lease
वन पट्टे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 8:18 PM IST

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गढ़वा: जिले में वन पट्टे को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला आया है. इस दौरान दोनों ओर से लाठी, डंडे और पत्थर चलने की जानकारी मिली है. हमले के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा. दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला

वन अधिकार पट्टा पाने वाली आदिम जनजाति के लोग मेराल थाना क्षेत्र के कुसमही गांव में रहते हैं. वन भूमि पर पौधारोपण को लेकर आदिम जनजाति कोरवा एवं परहिया समुदाय तथा वन विभाग के बीच तनाव अब हिंसक झड़प में बदल गया है.

खूनी संघर्ष के बाद ग्रामीण और रेंजर के बयान (Etv Bharat)

व्यक्तिगत पट्टे की जमीन पर गड्ढे खोदने पर भड़की हिंसा

सामूहिक पट्टे से मिली जमीन पर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए फलदार पौधों को उखाड़कर बांस रोपने और व्यक्तिगत पट्टे की जमीन में गड्ढे खोदने को लेकर भड़की हिंसा में कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना प्रभारी विष्णुकांत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लहूलुहान अवस्था में पड़े घायलों को खुद के वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है.

गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल

इस घटना के बाद से कुसमही गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल है. विवाद की जड़ साल 2011 में मिले वन अधिकार पट्टे से जुड़ी है. कुसमही गांव के आदिम जनजाति के कई परिवारों को 2011 में व्यक्तिगत तथा 2025 में सामुदायिक रूप से वन भूमि का पट्टा मिला है.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

नियम के अनुसार, व्यक्तिगत पट्टे वाली जमीन पर ग्रामीण खेती करते हैं जबकि सामुदायिक पट्टे की जमीन पर वन संरक्षण और पौधारोपण का काम करते हैं. ग्रामीणों ने वन प्रबंधन के लिए विधिवत ग्राम सभा भी गठित की है. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे मेराल थाना प्रभारी को पीड़ित सुरेंद्र कोरवा ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. थाना प्रभारी विष्णुकांत ने ग्रामीणों से बातचीत करके पूरी स्थिति की जानकारी ली है और अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

वन पट्टा को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग घायल हैं, सभी का इलाज जारी है, आवेदन मिला है, मामले की छानबीन की जा रही है: विष्णुकांत, थाना प्रभारी, मेराल थाना

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