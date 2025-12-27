ETV Bharat / state

चमोली में औली घूमने आए छात्रों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, मची चीख पुकार

चमोली: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसे में लोग चोटिल और जान गंवा रहे हैं. वहीं चमोली में एक स्कॉर्पियो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया. स्कॉर्पियो में सवार सभी युवकों को मामूली चोटें आई हैं. जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है. वाहन में चालक समेत सात युवक सवार थे, जो औली घूमकर देहरादून लौट रहे थे.

गौर हो कि जोशीमठ के कोतवाल देवेंद्र रावत ने बताया कि शनिवार सुबह UK 08 AK 0468 स्कॉर्पियो औली से वापस देहरादून के लिए जा रहा था, तभी अनिमठ-हेलंग के पास वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया, हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं, बाकी सभी लोग ठीक हैं, वाहन दुर्घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी. मौके पर पहुंची पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने घायलों को 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पहुंचाया, जहां पर सभी घायलों का उपचार किया गया, प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है. चमोली पुलिस लगातार जनमानस से अपील कर रही है कि कृपया गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, ठंड ज्यादा होने से कई स्थानों में पाला गिर रहा है. जिससे हादसों का खतरा बना रहता है.

