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रामनगर में तेज रफ्तार कार का कहर, पहले बाइक सवार को मारी टक्कर, फिर शोक में बैठे पांच भाइयों को रौंदा

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और इसके बाद तेलीपुरा क्षेत्र में एक शोकाकुल परिवार के घर के बाहर बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था. पुलिस ने आरोपी कार चालक को पकड़ लिया है.

जानकारी के मुताबिक हादसा पांच-छह अक्टूबर देर रात करीब एक बजे का है. युवक अपने दोस्त की स्विफ्ट डिजायर कार लेकर निकला था. पहले तो कार चालक ने रामनगर-रानीखेत रोड पर बाइक को जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद कार चालक तेज रफ्तार में तेलीपुरा क्षेत्र पहुंचा.

बताया जा रहा है कि तेलीपुरा इलाके में एक परिवार में बुजुर्ग के इंतकाल के बाद परिजन घर के बाहर शोक में बैठे हुए थे. इसी दौरान बेकाबू कार ने वहां बैठे पांच लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में घायल हुए एक युवक ने बताया कि वो लोग यहां अपने बाबूजी के इंतकाल के बाद शोक में बैठे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार कार जिसकी स्पीड करीब 80 से 90 किमी प्रतिघंटा की है, उसने पहले बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद उस कार ने कई लोगों को रौंद दिया.

हम पांच भाई घायल हुए हैं. तीन लोग यहां हैं, एक काशीपुर के अस्पताल में है और एक रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती है. हादसे में तीन बाइकें कार की चपेट में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि एक अन्य कार को भी भारी नुकसान पहुंचा है. घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

-घायल-

घायल युवक के मुताबिक हादसे के बाद कार चालक को मौके पर पकड़ लिया गया था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के वक्त चालक नशे में था या नहीं और कार की रफ्तार कितनी थी.

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