चंपावत में फिर सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटा मैजिक, कई लोग घायल
चंपावत जिले के बनबसा में एक मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. जिसमें महिलाएं और बच्चे घायल हो गए.
खटीमा: चंपावत जिले के बनबसा इलाके में फिर सड़क हादसा हुआ है. जहां मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया. जिसके बाद सड़क पर पलट गया. हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं. जिसमें से 4 घायलों का इलाज टनकपुर उप जिला अस्पताल में चल रहा है. जबकि, दो अन्य घायलों को इलाज के लिए खटीमा ले जाया गया है. वहीं, हादसे के बाद मैजिक चालक मौके से फरार हो गया.
डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलटा मैजिक वाहन: जानकारी के मुताबिक, गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को टनकपुर से खटीमा जाते वक्त एक मैजिक टैक्सी वाहन संख्या UK 06 TA 3322 बनबसा के पाटनी तिराहे के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.
घायलों में बच्चे और महिलाएं शामिल, मैजिक चालक मौके से फरार: वहीं, हादसे के बाद आनन-फानन में गंभीर रूप से घायलों को खटीमा ले जाया गया. जबकि, दो बच्चे समेत चार घायलों को टनकपुर लाया गया. जिनका अभी उपचार जारी है. बताया जा रहा है मैजिक पलटने के बाद चालक मौके से फरार हो गया. जिसकी अब पुलिस तलाश कर रही है. जबकि, मैजिक को कब्जे में ले लिया गया है.
"सड़क हादसे में घायल दो महिलाओं और दो बच्चों को अस्पताल लाया गया है. जिनमें शांति देवी पत्नी केशव राम (उम्र 36 वर्ष), मीना देवी पत्नी किशन राम (उम्र 30 वर्ष), आयुष (उम्र 10 वर्ष) और पीयूष पुत्र किशन राम (उम्र 6 वर्ष) निवासी मनिहारगोठ, टनकपुर (चंपावत) शामिल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है. जबकि, मीना देवी के अलावा सभी की हालत स्थिर बनी हुई है."- डॉ. मोहम्मद उमर, उप जिला अस्पताल, टनकपुर
चमोली सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत: उधर, चमोली में भी बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग पर देवखाल के पास कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई. कार में चार लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. हादसा इतना भयानक था कि हादसे के बाद कार में आग लग गई.
