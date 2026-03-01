ETV Bharat / state

भोजपुरी सिंगर के कार्यक्रम में 100 राउंड फायरिंग, पत्रकार समेत 3 लोग घायल

नालंदा: बिहार के नालंदा में गोलीबारी हुई है. होली पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित होली मिलन समारोह में भोजपुरी गायक रौशन रोही का कार्यक्रम था. जहां करीब 100 राउंड फायरिंग हुई है. इस घटना में एक पत्रकार समेत 3 लोग घायल हुए हैं. घायलों में एक किशोर भी शामिल है.

रौशन रोही के कार्यक्रम में फायरिंग: नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के नकटपुरा गांव में स्थित निजी वाटर पार्क में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही का कार्यक्रम था. जिसमें स्थानीय लोगों की एंट्री के लिए 299 रुपये का टिकट लेकर अंदर जाने का परमिट था. टिकट नहीं मिलने स्थानीय नकटपुरा गांव निवासी को इंट्री नहीं मिली तो लोगों ने वाटर पार्क पर पथराव शुरू कर दिया.

दोनों तरफ से चली गोली: देखते ही देखते गांव के सैकड़ों लोग वाटर पर टूट पड़े, जिसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरजेडी नेता यासिर इमाम के निजी सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव में गोलियां चलानी शुरू कर दी. जिसके बाद गांव के लोगों ने भी फायरिंग कर दी. एक के बाद एक करीब 100 राउंड गोली चली, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा.