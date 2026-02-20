ETV Bharat / state

हरिद्वार जिले में भीषण सड़क हादसे, एक युवक की मौत, व्यापारी नेता समेत कई लोग घायल

हादसे के बाद मातम ( फोटो सोर्स- Local Resident )

लक्सर: हरिद्वार जिले में लक्सर-रुड़की मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई. जबकि, कार सवार व्यापारी नेता और उनके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. उधर, पथरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, लक्सर निवासी व्यापारी नेता अजय वर्मा गुरूवार की शाम को अपने परिजनों के साथ रुड़की में एक विवाह समारोह में गए थे. देर रात को वो कार से वापस लौट रहे थे. कार उनका भतीजा शलभ चला रहा था. तभी लंढौरा के पास स्पीड ब्रेकर पर कार अनियंत्रित हो गई. जिससे कार सड़क पर पलट गई. मृतक शलभ वर्मा (फोटो सोर्स- Family Members) हादसे में शलभ वर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, कार में सवार अजय वर्मा उनकी पत्नी सुनीता, शलभ की पत्नी मोहिनी और दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी पर अजय वर्मा के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को शलभ का शव लक्सर पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई. पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार, पूर्व नपा अध्यक्ष अंबरीश गर्ग, व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता समेत तमाम लोग उनके घर पहुंचे और शोक जताया.