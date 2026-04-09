ETV Bharat / state

मंडी जिले में कार हुई हादसे का शिकार, 5 युवक घायल, एक की हालत गंभीर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 6 युवक पंजाब से कार में सवार होकर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पराशर झील की ओर जा रहे थे. सफर के दौरान वे रास्ता भटक गए और निर्धारित मार्ग की बजाय कटौला क्षेत्र की ओर निकल गए. इस दौरान आरंग सड़क पर बथेरी के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार हादसे का शिकार हो गई. जिसमें कार में सवार सभी युवक घायल हो गए.

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया, 'सड़क हादसे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है. घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है'.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से वीरवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें पंजाब से पराशर झील घूमने आए युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में कुल पांच युवक घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती कराया गया है.

मंडी जिले में कार हुई हादसे का शिकार (ETV Bharat)

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग जल्द मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया. इसके बाद 108 एंबुलेंस सेवा को सूचित किया गया, जिसके माध्यम से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया. स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिली. घायलों में से एक युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. अन्य घायल युवकों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस ने घायलों की पहचान 21 वर्षीय आर्यन, 22 वर्षीय प्रियांश, 22 वर्षीय विशाल और 21 वर्षीय सूरज कुमार के रूप में की गई है. जबकि अन्य साथियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. मामले की सूचना मिलते ही मंडी पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: बारिश-बर्फबारी के बाद भूस्खलन का कहर! कुल्लू में निर्माणाधीन भवन ढहा, लोगों में दहशत