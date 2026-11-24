ETV Bharat / state

भरतपुर में दो कारों में आमने-सामने भिड़ंत, 12 लोग घायल...बालाजी दर्शन को जा रहा था एमपी का परिवार

अस्पताल में भर्ती घायलों से जानकारी लेते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के गहनौली मोड़ पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में 12 लोग घायल हो गए. हादसे के दौरान एक अन्य वाहन भी पीछे से टकरा गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी को भर्ती कराया गया है.