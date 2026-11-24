भरतपुर में दो कारों में आमने-सामने भिड़ंत, 12 लोग घायल...बालाजी दर्शन को जा रहा था एमपी का परिवार
दोनों कारों में छह-छह लोग सवार थे. सभी घायल हो गए. हादसे के दौरान पीछे से आई एक अन्य गाड़ी भी टकरा गई.
Published : November 24, 2026 at 4:34 PM IST
भरतपुर: जिले के गहनौली मोड़ पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में 12 लोग घायल हो गए. हादसे के दौरान एक अन्य वाहन भी पीछे से टकरा गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी को भर्ती कराया गया है.
थाना गहनौली के एएसआई हरिओम सिंह ने बताया कि सभी घायलों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है. मध्यप्रदेश के ग्वालियर निवासी दिनेश अग्रवाल अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ कार से बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे. इसी दौरान गहनौली मोड़ पर सामने से रॉन्ग साइड में आ रही दूसरी कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में सवार लोग घायल हो गए. हादसे के दौरान पीछे से आ रही एक अन्य गाड़ी भी टकरा गई.
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ग्वालियर से बालाजी दर्शन के लिए निकले: दिनेश अग्रवाल ने बताया कि वे परिवार के छह सदस्यों के साथ ग्वालियर से बालाजी दर्शन के लिए निकले थे. गहनौली मोड़ पर सामने से रॉन्ग साइड में आई कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी. हादसे में उनकी गाड़ी में सवार सभी छह लोग घायल हो गए. वहीं दूसरी कार में सवार छह लोग भी घायल हुए हैं. बताया गया कि दूसरी कार में सवार लोग हलेना से खैरागढ़ के पास स्थित अटा सीलपुर की ओर जा रहे थे. इस प्रकार दोनों कारों में सवार कुल 12 लोग घायल हुए हैं.