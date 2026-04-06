बहरोड़-चित्तौड़गढ़ में मधुमक्खियों का तांडव, अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में हमले, दिव्यांग महिला व प्राचार्य समेत कई घायल
मधुमक्खियों ने दिव्यांग महिला मरीज पर हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे और हाथों पर कई डंक लगे. वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
Published : April 6, 2026 at 2:56 PM IST
बहरोड़/चित्तौड़गढ़: जिला अस्पताल में सोमवार दोपहर को अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते लोगों में अफरा-तफरी फैल गई और जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. मधुमक्खियों ने एक दिव्यांग महिला के चेहरे और हाथों पर डंक मार दिए. इधर, चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निकट बोजुंदा स्थित मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. इससे प्राचार्य सहित करीब 10 छात्र-छात्राएं घायल हो गए.
अस्पताल के डॉ. आदर्श अग्रवाल ने बताया कि जिला अस्पताल के सामने गणेश मंदिर के पास एक बड़े पेड़ पर छत्ता लगा हुआ था. सोमवार को यह छत्ता अचानक भड़क उठा और मधुमक्खियों ने अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों व उनके परिजनों पर हमला कर दिया. इस घटना में कई लोग घायल हो गए. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राठौड़ चौक निवासी अनीता नामक दिव्यांग महिला गले के दर्द का इलाज कराने आई थी. मधुमक्खियों ने उस पर हमला किया, जिससे उसके चेहरे और हाथों पर कई डंक लगे. हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.
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घायलों में संजय गोठवाल (50), प्रमोद कुमार (43), निकिता (15), रतन धानका (60), जिला अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर सुबेश यादव और संजय यादव (42) सहित अन्य लोग शामिल हैं. इनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों का इलाज शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए समय-समय पर मधुमक्खियों के छत्तों को हटाया जाए.
चित्तौड़गढ़ जिले में मधुमक्खियों के हमले में 10 लोग घायल: चित्तौड़गढ़ जिले में मधुमक्खियों के हमलों का सिलसिला जारी है. सोमवार को जिला मुख्यालय के निकट बोजुंदा स्थित मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. इससे प्राचार्य प्रमोद तिवारी सहित करीब 10 छात्र-छात्राएं घायल हो गए. सभी को श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां तीन छात्रों की हालत गंभीर बताई गई.
घटना के दौरान गुलाल उड़ाया जा रहा था, जिससे मधुमक्खियां भड़क गईं. कॉलेज परिसर में करीब आधा दर्जन छत्ते मौजूद हैं. इससे पहले पारसोली के मोक्षधाम में भी दो बार मधुमक्खियों ने हमला किया था, जिसमें एक की मौत और 70 से अधिक घायल हुए थे. लगातार हो रही घटनाओं से चित्तौड़गढ़ में दहशत का माहौल है, लोग खुले स्थानों पर कार्यक्रमों में जाने से घबरा रहे हैं. परिसर से छत्ते हटाने की मांग तेज हो गई है.