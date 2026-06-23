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झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग: फाइनल मैच देखने उमड़ा जनसैलाब, वेस्ट गेट पर अव्यवस्था से चोटिल हुए कई

रांची में झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग का फाइनल देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़ के दौरान अव्यवस्था के कारण कई लोग चोटिल हुए हैं.

Several people injured due to chaos amidst crowd gathered to watch Jharkhand T20 Cricket League final in Ranchi
स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ से अव्यवस्था (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 10:15 PM IST

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रांचीः जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित झारखंड टी-20 (JT20) लीग के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मंगलवार को क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्टेडियम के बाहर हजारों दर्शकों के पहुंचने से प्रवेश द्वारों पर दबाव बढ़ गया, जिसके कारण वेस्ट गेट पर अचानक अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मैच शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में दर्शक एक साथ स्टेडियम में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान वेस्ट गेट पर धक्का-मुक्की बढ़ गई और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है. चोटिल लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सा केंद्र भेजा गया.

इस घटना के बाद वहां मौजूद दर्शकों में नाराजगी फैल गई. लोगों का आरोप था कि भीड़ के अनुरूप प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं थे. बढ़ती नाराजगी के बीच कुछ लोगों ने वेस्ट गेट के बैरिकेड और गेट को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

Several people injured due to chaos amidst crowd gathered to watch Jharkhand T20 Cricket League final in Ranchi
स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कई युवक स्टेडियम के बड़ी दीवार को फांदकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं स्टेडियम के गेट के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया. इस भीड़ के कारण थोड़ी देर के लिए अफरातफरी का माहौल देखने को मिला.

Several people injured due to chaos amidst crowd gathered to watch Jharkhand T20 Cricket League final in Ranchi
स्टेडियम के अंदर घुसने का प्रयास करते युवक (ETV Bharat)

इस अव्यवस्था की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया. अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्वक कतार में खड़े होकर प्रवेश करने की अपील की. इसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई और दर्शकों का प्रवेश फिर से शुरू कराया गया.

Several people injured due to chaos amidst crowd gathered to watch Jharkhand T20 Cricket League final in Ranchi
स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

JT20 लीग का यह पहला सीजन होने के कारण फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी ने आयोजन की लोकप्रियता को भी दर्शाया. हालांकि प्रवेश व्यवस्था में आई अव्यवस्था ने आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फिलहाल प्रशासन और आयोजन समिति पूरे मामले की समीक्षा कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारणों की जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा.

Several people injured due to chaos amidst crowd gathered to watch Jharkhand T20 Cricket League final in Ranchi
स्टेडियम के बाहर लोगों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

आयोजन समिति के सदस्य कमल ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया है और सभी दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश दे दिया गया है. दर्शकों की संख्या अचानक बढ़ जाने के कारण कुछ समय के लिए स्थिति असामान्य हो गई थी. इस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है. फिलहाल स्थिति सामान्य है और मैच का आयोजन सुचारु रूप से चल रहा है.

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