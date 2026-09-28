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मैच देखने के दौरान टूटा स्कूल का छज्जा, 22 लोग घायल, तीन की हालत गंभीर

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कबड्डी लीग के दौरान स्कूल का छज्जा गिरने से 22 लोग घायल हैं. छज्जा पर थे 80-85 लोग.

Several people injured after school balcony collapsed
स्कूल का छज्जा गिरने से 22 लोग घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 10:25 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 10:34 AM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: अब्दुल्लापुर में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई, जब मैच देखने के लिए एक पुरानी इमारत की छत पर चढ़े लोगों के नीचे छज्जा अचानक टूट गया. छज्जा टूटते ही कई लोग एक-एक कर नीचे गिर गए, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे घटना के तुरंत बाद घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों के माध्यम से उपचार के लिए उपमंडल अस्पताल कांगड़ा पहुंचाया गया.

कबड्डी मैच के दौरान इमारत का छज्जा गिरा

अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कल्पना कायस्था ने बताया कि, "अस्पताल में कुल 22 घायल उपचार के लिए पहुंचे थे. इनमें से तीन घायलों की स्थिति को देखते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है. करीब 15 घायलों के एक्स-रे किए जा चुके हैं."

भवन काफी पुराना

स्थानीय लोगों के अनुसार, कबड्डी लीग मैच देखने के लिए स्कूल के छज्जा पर 80 से 85 लोग थे. जिस भवन का छज्जा टूटा, वह काफी पुराना बताया जा रहा है. रविवार को मैच के दौरान छज्जा अचानक पूरी तरह गिरने के बजाय धीरे-धीरे टूटकर नीचे आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. यदि छज्जा एक साथ गिरता तो हादसा और गंभीर हो सकता था. घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बना रहा. प्रशासन और पुलिस की ओर से भी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है.

वहीं, अब्दुल्लापुर के प्रधान संजय कांचा ने कहा कि, "यह स्कूल की बिल्डिंग है. बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी उन्होंने बिल्डिंग को डिस्मेंटल नहीं किया, जिस कारण यह घटना हुई है. ग्राउंड के नजदीक कुछ एक ऐसी बिल्डिंग हैं, जिन्हें अनसेफ कर डिक्लेअर करना बहुत जरूरी है. अगर समय पर इन्हें अनसेफ डिक्लेअर नहीं किया गया तो आने वाले समय और भी घटनाएं घट सकती हैं."

22 घायलों में से 3 की हालत गंभीर

घायलों में कुलदीप, अनवी राणा, गगन कुमार, सवरमा, सुदेश कुमार, पूर्वी, सपना, हर्ष, दक्षा, आनया, अमन, सुजल, सुजल, मोहित, मोहित, आर्यन, अमीश, विक्रांत, आयुष, शुभम, अर्पित, ध्रुव, सूर्यास, आकर्ष, प्रशांत, अभिषेक, अजय, शानो, विजय कुमार और कैलाश है. इनमें से हर्ष सुजान और मोहित को टांडा रेफर किया गया है.

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Last Updated : September 28, 2026 at 10:34 AM IST

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