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कालाढूंगी में बारात देखने के लिए छत पर चढ़े लोग, छज्जा टूटने से 6 लोग गंभीर घायल

रामनगर: नैनीताल जिले के कालाढूंगी में एक शादी समारोह की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं.कालाढूंगी के वार्ड नंबर तीन में आयोजित एक विवाह कार्यक्रम में बड़ा हादसा हो गया, जब पड़ोसी मकान का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, सभी लोग बारात देखने के लिए घरों की छतों पर चढ़े थे. इस हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और एक मासूम बच्ची भी शामिल है. घायलों को इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में भर्ती किया गया. वहीं घटना के बाद लोगों में खलबली मच गई.

अचानक भरभराकर गिरा छज्जा: बताया जा रहा है कि जिस घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था, वहां बारात आने की तैयारियां जोरों पर थी. इसी दौरान आसपास के लोग और मेहमान छज्जे पर खड़े होकर जश्न का नजारा देख रहे थे. तभी अचानक करीब पौने नौ बजे छज्जा टूट गया और उस पर खड़े लोग सीधे नीचे आ गिरे. गौर हो कि इस दर्दनाक हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और एक मासूम बच्ची भी शामिल है. घायलों की पहचान 35 वर्षीय रेशमा, 30 वर्षीय आसमा, 21 वर्षीय सकीना, 36 वर्षीय सवीना, 4 वर्षीय लाईबा नूर और आदिल के रूप में हुई है.हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे में कई लोग घायल: परिजन और स्थानीय लोग घायलों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया. मामले की जानकारी देते हुए एसएसआई पंकज जोशी ने बताया कि प्रथम दृष्टया छज्जे की कमजोर स्थिति हादसे की वजह लग रही है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.