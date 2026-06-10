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निकाह के पहले चल रही थी द्वार लगाई की रस्म तभी भरभरा कर गिर गया छज्जा, दो दर्जन लोग घायल, 6 की हालत गंभीर

गिरिडीह में दुर्घटनास्थल पर लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत महारायडीह गांव में निकाह समारोह से पहले दुर्घटना हो गई. हादसे में दो दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर है. घटना के बाद शादी की खुशियां मायूसी में तब्दील हो गई.

परिजनों और स्थानीय से मिली जानकारी के अनुसार, शमशेर आलम की पुत्री की शादी के लिए जमुआ प्रखंड के धोथो गांव से बारात महारायडीह पहुंची थी. निकाह से पहले ‘द्वार लगाई’ की रस्म चल रही थी. लड़की के दरवाजे पर दर्जनों लोग जमा थे. रस्म को देखने के लिए लोग कार्यक्रम स्थल के पास स्थित दरवाजे के आसपास और कुछ लोग दरवाजे के ऊपर निकले छज्जे और रेलिंग पर खड़े थे.

जानकारी देते स्थानीय और देवरी सीओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भरभरा कर गिरा छज्जा और रेलिंग का हिस्सा

ज्यादा बेहतर तरीके से रस्म देखने के लिए छज्जे पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी. इस भीड़ का दबाव छज्जा झेल नहीं सका और अचानक छज्जा और रेलिंग का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया. मलबे में कई लोग दब गए. इसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

30 से अधिक लोग घायल, 6 की हालत गंभीर