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निकाह के पहले चल रही थी द्वार लगाई की रस्म तभी भरभरा कर गिर गया छज्जा, दो दर्जन लोग घायल, 6 की हालत गंभीर

गिरिडीह में शादी समारोह में हादसा हो गया है. घटना में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. कई की हालत गंभीर है.

Mishap during wedding in Giridih
गिरिडीह में दुर्घटनास्थल पर लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 6:37 PM IST

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गिरिडीह: जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत महारायडीह गांव में निकाह समारोह से पहले दुर्घटना हो गई. हादसे में दो दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर है. घटना के बाद शादी की खुशियां मायूसी में तब्दील हो गई.

परिजनों और स्थानीय से मिली जानकारी के अनुसार, शमशेर आलम की पुत्री की शादी के लिए जमुआ प्रखंड के धोथो गांव से बारात महारायडीह पहुंची थी. निकाह से पहले ‘द्वार लगाई’ की रस्म चल रही थी. लड़की के दरवाजे पर दर्जनों लोग जमा थे. रस्म को देखने के लिए लोग कार्यक्रम स्थल के पास स्थित दरवाजे के आसपास और कुछ लोग दरवाजे के ऊपर निकले छज्जे और रेलिंग पर खड़े थे.

जानकारी देते स्थानीय और देवरी सीओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भरभरा कर गिरा छज्जा और रेलिंग का हिस्सा

ज्यादा बेहतर तरीके से रस्म देखने के लिए छज्जे पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी. इस भीड़ का दबाव छज्जा झेल नहीं सका और अचानक छज्जा और रेलिंग का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया. मलबे में कई लोग दब गए. इसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

30 से अधिक लोग घायल, 6 की हालत गंभीर

हादसे में बाराती और ग्रामीणों सहित करीब 30 से अधिक लोग घायल हो गए. कुछ लोगों के प्रयास से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल हैं. इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रांची रेफर कर दिया गया है. बाकी घायलों का इलाज गिरिडीह और धनबाद के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. बाद में हीरोडीह थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.

Mishap during wedding in Giridih
परिजनों से घटना की जानकारी लेते देवरी सीओ. (फोटो-ईटीवी भारत)

छज्जे और रेलिंग की संरचना कमजोर थी. छज्जे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तो हादसा हो गया. घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.”-श्यामलाल मांझी, अंचलाधिकारी, देवरी

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MISHAP DURING WEDDING IN GIRIDIH
गिरिडीह में शादी समारोह में हादसा
INCIDENT DURING WEDDING CEREMONY

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