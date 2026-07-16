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मंडी में 400 फीट गहरी खाई में गिरी कार, पति-पत्नी और दो बच्चे घायल

पुलिस की जानकारी के अनुसार, मंडी जिले के बग्गी-चैलचौक सड़क मार्ग पर पीपलू के पास सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 400 फुट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार पति-पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए. स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस के चलते चारों की जान बच गई.

एसपी मंडी विनोद कुमार ने मामले की जानकारी दी. एसपी मंडी ने कहा, "मंडी पुलिस को सड़क हादसे की जानकारी है. मामले को लेकर जांच जारी है".

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में कार सवार पति-पत्नि और उनके दो बच्चे घायल हो गए. कार खाई में गिरता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की वजह से चारों की जान बची.

हादसे में कार (HP82A-8036) में सवार परिवार ब्रिखमणि से चैलचौक स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था. पीपलू के पास सामने से आ रहे वाहन को पास देते समय चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सीधे गहरी खाई में जा गिरी. कार में नरेंद्र, उनकी पत्नी वीणा और उनके दो बच्चे देवांश और वेदांत सवार थे. ये सभी लोग ग्राम ब्रिखमणि के निवासी बताए जा रहे हैं.

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. कड़ी मशक्कत के बाद चारों घायलों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला गया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक भेजा गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से समय रहते चारों का सफल रेस्क्यू हो गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

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