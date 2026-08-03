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गहरी खाई में गिरा वाहन, जागेश्वर श्रावणी मेले से लौटे समय हुआ हादसा, मची चीख-पुकार

अल्मोड़ा जिले में जाख अगेठी तोक के पास सोमवार 3 अगस्त को बड़ा हादसा हो गया, जहां यात्रियों से भरा वाहन खाई में गिर गया.

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गहरी खाई में गिरा वाहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 8:47 PM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जागेश्वर में दर्शन कर वहां लगे श्रावणी मेले से लौट रहा मैक्स वाहन सोमवार शाम जाख अगेठी तोक के पास अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में चालक समेत पांच लोग घायल हो गए.

स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार श्रावणी मेले से यात्रियों को लेकर मैक्स वाहन संख्या UK 04 TA5525 चमुवा क्षेत्र की ओर लौट रहा था.

बताया जा रहा है कि जैसे वाहन जाख अगेठी तोक के पास पहुंचा, तभी ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और वाहन करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में चालक सचिन बोरा के अलावा शिवम कार्की, काजल कार्की, विपिन सिंह और अजय बोरा घायल हो गए.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला. इसके बाद सभी को शटल सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

घटना की सूचना मिलने पर जागेश्वर चौकी प्रभारी कमित जोशी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया और चालक सचिन बोरा सहित अन्य घायलों की स्थिति की जानकारी ली. पुलिस ने वाहन को खाई से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही हैय. प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है.

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अल्मोड़ा सड़क हादसा
VEHICLE FELL INTO A DITCH ALMORA

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