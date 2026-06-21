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उत्तराखंड में पूर्व पार्षद के साथ कई लोगों ने थामा कांग्रेस का 'हाथ', कल सचिवालय करेंगे कूच

देहरादून: उत्तराखंड में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई है. इसके साथ पार्टी को मजबूत करने का काम भी तेज हो गया है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है. इसी कड़ी में आज रायपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व पार्षद नरेश रावत ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उनका माल्यार्पण कर और पटका पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया.

क्या बोले गणेश गोदियाल? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की नीतियों और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के संघर्ष से प्रभावित होकर पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं. वो नरेश रावत और उनके सहयोगियों का कांग्रेस पार्टी में हृदय से स्वागत करते हैं. उन्हें उम्मीद है कि आज कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन करने वाले सभी लोग पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे. साथ ही सरकार की जन विरोधी नीतियों को अपने क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे.