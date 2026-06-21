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उत्तराखंड में पूर्व पार्षद के साथ कई लोगों ने थामा कांग्रेस का 'हाथ', कल सचिवालय करेंगे कूच

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी कांग्रेस, पूर्व पार्षद ने अपने साथियों के साथ ज्वॉइन की कांग्रेस पार्टी

Former Councilor Naresh Rawat Join Congress
पूर्व पार्षद समेत कई लोगों ने थामा कांग्रेस का 'हाथ' (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 21, 2026 at 9:33 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई है. इसके साथ पार्टी को मजबूत करने का काम भी तेज हो गया है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है. इसी कड़ी में आज रायपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व पार्षद नरेश रावत ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उनका माल्यार्पण कर और पटका पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया.

क्या बोले गणेश गोदियाल? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की नीतियों और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के संघर्ष से प्रभावित होकर पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं. वो नरेश रावत और उनके सहयोगियों का कांग्रेस पार्टी में हृदय से स्वागत करते हैं. उन्हें उम्मीद है कि आज कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन करने वाले सभी लोग पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे. साथ ही सरकार की जन विरोधी नीतियों को अपने क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे.

कल कांग्रेस करेगी सचिवालय कूच: कल यानी सोमवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं. प्रदेश सरकार की ओर से लगातार भूमि माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कल कांग्रेस जन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं. जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. वहीं, पूर्व पार्षद नरेश रावत समेत अन्य लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी की मजबूती से काम करने की बात कही. साथ ही कहा कि आने चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी जाएगी.

Former Councilor Naresh Rawat Join Congress
कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते गणेश गोदियाल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सोमवार को कांग्रेसी कार्यकर्ता भूमाफियाओं से भूमि को अवमुक्त करने और जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस भवन से सचिवालय तक विशाल रैली निकाल कर सचिवालय घेराव कर करने जा रहे हैं. यह प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में किया जाएगा. इस प्रदर्शन में पार्टी के कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे."- प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

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