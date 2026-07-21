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खटीमा की नौगवांनाथ ग्राम सभा में 47 लोगों ने हिंदू धर्म में की वापसी, सनातन के प्रति जताई आस्था

थारू जनजाति के इन लोगों ने करीब दो साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, अब इन्होंने अपने मूल धर्म में वापसी की है

KHATIMA RETURNS TO HINDUISM
हिंदू धर्म में वापसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 10:01 AM IST

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खटीमा: विकासखंड खटीमा के ग्राम नौगवांनाथ में आयोजित वैदिक अनुष्ठान के दौरान ईसाई धर्म अपना चुके 47 लोगों ने स्वेच्छा से पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया. हवन-पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार की प्रक्रिया के बीच सभी ने सनातन परंपरा में वापसी की. वहीं आयोजकों का दावा है कि बीते एक सप्ताह में खटीमा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 150 से अधिक लोग सनातन धर्म में लौट चुके हैं.

नौगवांनाथ में 47 लोगों ने धर्म वापसी की: धर्म वापसी के बाद सभी लोगों ने तिलक लगाकर तथा गंगाजल का आचमन कर सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा व्यक्त की. बताया गया कि ये सभी थारू जनजाति के परिवार हैं. इन्होंने लगभग दो वर्ष पूर्व ईसाई धर्म अपनाया था. ग्राम प्रधान माया चंद एवं स्थानीय समाजसेवी जगदीश चंद ने इन परिवारों से लंबे समय तक संवाद और काउंसलिंग की. इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से पुनः हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया.

वैदिक विधि विधान से हुई धर्म वापसी: इसके उपरांत वैदिक विधि-विधान के साथ यज्ञ एवं पूजा-अर्चना कर सभी का धर्म प्रवेश कराया गया. कार्यक्रम के दौरान गुलाब सिंह राणा, दशरथ सिंह, किरन सिंह, कमल सिंह, रमेश सिंह, राजवती देवी, इंद्राणी सिंह तथा चंदर सिंह सहित उनके परिवारों ने पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया. आयोजकों के अनुसार, बीते एक सप्ताह में खटीमा विकासखंड के विभिन्न गांवों से 150 से अधिक लोग ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापस लौट चुके हैं.

ये लोग रहे मौजूद: धर्म वापसी कार्यक्रम में ग्राम प्रधान माया चंद, समाजसेवी जगदीश चंद, भाजपा नेता रंदीप पोखरिया, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पूरन चंद्र जोशी, सी.के. बिष्ट सहित अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं धार्मिक वातावरण में संपन्न हुआ.

खटीमा में धर्मांतरण की शिकायतें आती रही हैं: गौरतलब है कि खटीमा में धर्मांतरण की शिकायतें आती रही हैं. इसी साल 27 मई को पुलिस ने कथित धर्मांतरण के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस का दावा है कि आरोपी गरीब, थारू समाज और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पैसों, इलाज और बेहतर जिंदगी का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे.
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