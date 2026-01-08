ETV Bharat / state

उदयपुर में बस और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 13 घायल, बस से बरामद हुई अवैध शराब

उदयपुर के ऋषभदेव में NH-48 पर बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 की मौत हो गई. बस गोरखपुर से सूरत जा रही थी.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 8, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर पीपली-ए गांव के पास एक निजी वीडियो कोच बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बस चालक सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. बस गोरखपुर से सूरत की ओर जा रही थी.

थानाधिकारी हेमंत अहारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है. मामले की गहन जांच जारी है.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी: घटना की सूचना मिलते ही ऋषभदेव पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए ऋषभदेव मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है, जहां उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

हादसे के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस जांच में बस के लगेज डिब्बे में लकड़ी के बॉक्स में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई. संभावना जताई जा रही है कि यात्रियों की आड़ में यह शराब गुजरात में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी. पुलिस ने शराब जब्त कर ली है और तस्करी के नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की अलग से जांच शुरू कर दी है.स हादसे के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी.

