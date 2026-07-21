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जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार, हॉस्पिटल में भर्ती

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया.

WILD MUSHROOM
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-CANVA)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 8:43 AM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखंड के जम्कू गांव में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के पांच लोगों की स्वास्थ्य खराब हो गया. धारचूला सीएचसी में गंभीर हालत को देखते हुए सभी को हायर सेंटर रेफर किया गया. जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में पांचों का इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

जम्कू निवासी विमला देवी (58) का 15 वर्षीय बेटा जंगल से मशरूम घर लाया. विमला देवी ने जंगली मशरूम की सब्जी बनाई और सभी पारिवारिक सदस्यों को खिलाई. तभी पांगू निवासी बहन भी विमला से मिलने उसके घर आई थी. विमला के आठ वर्षीय भतीजे और 14 वर्षीय भतीजी ने भी उसी के घर भोजन किया. विमला देवी, उसकी बहन, बेटा, भतीजा और भतीजी ने जंगली मशरूम की सब्जी खाई.

भोजन करने के कुछ देर बाद ही पांचों की स्वास्थ्य बिगड़ गया. सभी पेट दर्द से परेशान हो गए, परिजनों और अन्य ग्रामीण सभी को आनन-फानन में लेकर सीएचसी धारचूला पहुंचे. चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया. पांचों बीमारों को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ लाया गया जहां उनका इलाज शुरू हुआ. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, पांचों का इलाज किया जा रहा है.

जंगली मशरूम खाने से बीमार जम्कू गांव के एक ही परिवार के पांच सदस्यों का इलाज चल रहा है. सभी डाक्टरों देखरेख में हैं.
-डॉ. डीपी सिंह, पीएमएस, जिला अस्पताल पिथौरागढ़-

सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जंगल में उगने वाला जहरीला मशरूम पिछले एक दशक के भीतर सात लोगों की जिंदगी छीन चुका है. बरसात में खेतों या जंगलों में उगने वाले मशरूम को लोग सब्जी बनाने के लिए घर ले आते हैं. मशरूम यदि जहरीला हुआ तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है. वर्ष 2016 में जहरीला मशरूम खाने से देवलथल तहसील के बमडोली गांव में दो बच्चों की मौत हो गई थी. वर्ष 2017 में धारचूला के बालिंग गांव में एक नेपाली मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी.

जबकि छह लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी. वर्ष 2018 में गणाई गंगोली के पोखरी गांव और डीडीहाट में जंगली मशरूम खाने से दो लोगों मौत हो गई थी. वर्ष 2024 बेरीनाग के राईआगर में जंगली मशरूम खाने से पांच लोग बीमार हो गये थे. पिछले वर्ष जुलाई महीने में मुनस्यारी के धापा गांव में जंगली मशरूम खाने से लोकगायक की 18 वर्षीय बहन और 70 वर्षीय नानी की मौत हो गई.

बता दें कि जंगली मशरूम को केवल देखकर यह तय करना कि वह जहरीला है या नहीं, विश्वसनीय तरीके से संभव नहीं है. कई जहरीले और खाने योग्य मशरूम एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते होते हैं. कुछ संकेत ऐसे हैं जो सावधानी बरतने के लिए माने जाते हैं, लेकिन ये अंतिम पहचान नहीं हैं.

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