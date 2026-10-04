उत्तराखंड में कई लोग कांग्रेस में हुए शामिल, बोले- पार्टी को करेंगे मजबूत
हरिद्वार से आए विभिन्न दलों और संगठनों के लोगों ने ली कांग्रेस की सदस्यता, गणेश गोदियाल ने सभी को पटका पहनाकर कराई ज्वाइनिंग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 4, 2026 at 5:49 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है. इसी कड़ी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हरिद्वार जिले से विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े 80 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली. इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी को कांग्रेस का पटका और माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. साथ ही पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.
बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हो चुकी जनता: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि काफी संख्या में लोग अब कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य की जनता बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हो चुकी है. उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल होने के साथ ही उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है.
इस अवसर पर शशी पाल जी, जिला संयोजक (हिन्दू जागरण मंच, आयाम), दीपक पाल जी, ब्लॉक संयोजक (हिन्दू जागरण मंच, रानीपुर), विनीत पाल जी, अध्यक्ष (सिडकुल), प्रदीप पाल जी, अजय पाल जी, जाहिद अली जी, जिला उपाध्यक्ष, सुखपाल जी, विधानसभा अध्यक्ष (रानीपुर), बॉबी चौधरी जी, कर्मवीर पाल जी, गुलशन पाल जी, नीटू चौधरी जी, निशांत पाल जी, सुमित पाल जी, नवीन कुमार जी, आशीष जी, बूथ उपाध्यक्ष, पाकल चौधरी जी, राजपाल जी, शिशुपाल जी, तेजपाल जी, सुभाष पाल जी, नरेश पाल जी, किशोर लांबा जी, रघुवीर प्रधान जी, बजरंग दल (रानीपुर), जगदीश पाल जी, दीपक पाल जी, आदित्य पाल जी, बबलू पाल जी, प्रमोद पाल जी, शैंकी पाल जी, नरेश पाल जी, निखिल पाल जी, नितिन पाल जी, प्रवीण पाल जी, हरशरण जी, मोहित बाबर जी, बिट्टू जी, जोगिन्द्र पाल जी, राशिद अली जी, विवेक सैनी जी, गौरव जी, राजकुमार जी, प्रदीप पाल जी, सचिन पाल जी, सोराज सिंह राठौर जी, विशाल वशिष्ठ जी, अनुराग पाल जी, पवन पाल जी, रमेश पाल जी, मुकेश पाल जी, रविन्द्र पाल जी, राव बुरहान जी, पूर्व प्रधान, लक्की जी, आशू जी, आयुष पाल जी, लव पाल जी, दीपांशु जी, कृष्ण पाल जी, रविन्द्र राठौर जी, जगदीश पाटिल जी, प्रधान प्रतिनिधि (सलेमपुर), राव परवेज जी, शुभम कर्नवाल जी, शीशू पाल जी, सुमित पाल जी एवं तेजपाल जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। (2/3)— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 4, 2026
गणेश गोदियाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अब घर-घर जाकर जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाएं. साथ ही बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएं. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन काल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में इजाफे के साथ ही महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब बीजेपी सरकार लोगों के मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी कमजोर करने का काम कर रही है.
सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगा कांग्रेस: उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारियों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी. वहीं, गणेश गोदियाल ने दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले सभी लोगों से आह्वान किया कि सभी संगठन को मजबूत करने के साथ ही जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की नीतियों की सच्चाई बताएं और कांग्रेस के विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं.
इन लोगों ने ली सदस्यता: वहीं, कांग्रेस में शामिल हुए लोगों ने भी पार्टी को मजबूत करने की बात कही. बता दें कि मनोज धनगर के नेतृत्व में रानीपुर, पिरान कलियर, ज्वालापुर समेत अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी एवं अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली. जिनमें हिंदू जागरण मंच, आयाम के जिला संयोजक शशी पाल, हिंदू जागरण मंच रानीपुर ब्लॉक संयोजक दीपक पाल, सिडकुल अध्यक्ष विनीत पाल, प्रदीप पाल, अजय पाल, जाहिद अली, सुखपाल, बॉबी चौधरी, कर्मवीर पाल, नीटू चौधरी आदि के नाम शामिल हैं.
गौर हो कि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल आगामी 28 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है. इसलिए चुनाव फरवरी या मार्च 2027 में होने की संभावना है. ऐसे में अब चुनाव को लेकर ज्यादा समय नहीं बचा है. लिहाजा, सभी पार्टियां अभी से जोड़-तोड़ से लेकर तमाम दांव पेंच में जुट गई है. हाल में ही श्रीनगर गढ़वाल से बीजेपी ओबीसी की जिला उपाध्यक्ष दिनेश पंवार कांग्रेस में शामिल हुए थे. इसके अलावा कई लोग पहले भी शामिल हो चुके हैं.
ये भी पढ़ें-
- श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी को बड़ा झटका, ओबीसी जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस में शामिल, समर्थकों ने भी थामा दामन
- उत्तराखंड में पूर्व पार्षद के साथ कई लोगों ने थामा कांग्रेस का 'हाथ', लगातार मजबूत हो रही पार्टी
- उत्तराखंड में फिर बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी, कांग्रेस ज्वॉइन के लिए नेताओं की दूसरी खेप तैयार!
- उत्तराखंड में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, कांग्रेस में शामिल हुए ये बड़े नेता! देखिए लिस्ट