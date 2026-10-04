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उत्तराखंड में कई लोग कांग्रेस में हुए शामिल, बोले- पार्टी को करेंगे मजबूत

कांग्रेस में शामिल हुए कई लोग ( फोटो सोर्स- X@INCUttarakhand )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है. इसी कड़ी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हरिद्वार जिले से विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े 80 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली. इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी को कांग्रेस का पटका और माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. साथ ही पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.