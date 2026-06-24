नींद की झपकी आई और पलट गई कार, दो लोगों की मौत, सभी कर्नाटक के रहने वाले हैं
अमर के परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.
Published : June 24, 2026 at 4:41 PM IST
अलवरः दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर नींद की झपकी के चलते हुए दर्दनाक हादसे में कर्नाटक से आए दो युवकों की मौत हो गई. घटना के दौरान युवक मंगलवार को जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे. इस दौरान लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत यह हादसा हुआ. घटना के दौरान कार में पांच युवक सवार थे.
लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी नेकी राम ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे की सूचना मिली. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए बड़ौदामेव अस्पताल के लिए भेजा गया. उन्होंने बताया कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया. उन्होंने बताया मृतक की पहचान अमर (25) के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों को सूचना दी गई.
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सभी युवक कर्नाटक निवासीः थानाधिकारी नेकी राम ने बताया सभी युवक कर्नाटक के रहने वाले हैं और घूमने के लिए जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे. इस दौरान चालक को कार चलाते समय नींद की झपकी आ गई और अनियंत्रित होकर कार पलट गई. उन्होंने बताया कि इस घटना में अशोक, अजय और अनिल गंभीर घायल हो गए. थानाधिकारी ने बताया की जानकारी के अनुसार जयपुर में इलाज के दौरान एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, जबकि शिवशंकर का इलाज बड़ोदामैव में हो रहा है. वहीं, मंगलवार को अमर के परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.
जयपुर से दिल्ली जा रहे थेः पुलिस के अनुसार 20 जून को कर्नाटक से आए युवक मनाली गए थे, मनाली घूमकर जयपुर जा पहुंचे. मंगलवार को जयपुर से वापस दिल्ली की ओर जाते समय यह हादसा हो गया. थाना अधिकारी ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अमर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान कार में अमर, अशोक, शिव शंकर, अजय व अनिल मौजूद थे.
हादसे के बाद मची चीख पुकारः दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 108.5 पर हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना एनएचएआई की एंबुलेंस व पेट्रोलिंग टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर वाहन को क्रेन की सहायता से एक तरफ कराया गया.