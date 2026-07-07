पश्चिमी सिंहभूम में जंगली मशरूम खाने से छह लोग बीमार, इलाज से सभी की हालत स्थिर
पश्चिमी सिंहभूम जिला में जंगली मशरूम खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गयी है.
Published : July 7, 2026 at 8:49 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहरीले मशरूम के सेवन से छह लोगों की तबीयत बिगड़ गई है.
सभी मरीजों को तत्काल चाईबासा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों की टीम ने करीब तीन घंटे तक लगातार उपचार किया. समय पर इलाज मिलने से सभी मरीजों की हालत में सुधार है और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.
मरीजों का इलाज कर रहे डॉ. ए.जी. प्रसाद ने बताया कि सभी को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया. जिससे स्थिति गंभीर होने से बच गई। फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर हैं.
जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजनबेड़ा गांव निवासी चंद्र मोहन लोहार और उनकी पुत्री शांति लोहार ने बाजार से मशरूम खरीदकर घर में सब्जी बनाई थी. भोजन करने के लगभग आधे घंटे बाद दोनों को उल्टी, घबराहट और बेचैनी की शिकायत होने लगी. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया.
इसी तरह राजनगर थाना क्षेत्र के मिंडकी गांव स्थित भगवती स्टोन क्रशर के चार कर्मचारी—नरेश महतो, दीपक कुमार, बुल्लू कुमार और शत्रुघ्न कुमार—ने खेत से तोड़े गए मशरूम की सब्जी बनाकर खाई थी. भोजन के कुछ ही देर बाद चारों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भी इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया.
डॉ. प्रसाद ने बताया कि बरसात के मौसम में जंगलों और खेतों में उगने वाले कई मशरूम देखने में सामान्य लगते हैं लेकिन उनमें से कई प्रजातियां अत्यंत विषैली होती हैं. इनके सेवन से उल्टी, दस्त, चक्कर, बेहोशी, लीवर और किडनी पर गंभीर असर पड़ सकता है तथा समय पर इलाज नहीं मिलने पर जान का भी खतरा हो सकता है.
उन्होंने लोगों से अपील की है कि बरसात के दौरान जंगल या खेतों से मिले अज्ञात मशरूम का सेवन बिल्कुल न करें. यदि मशरूम खाने के बाद किसी व्यक्ति को उल्टी, घबराहट, पेट दर्द या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें तो झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे रहने के बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सहायता लें. यह घटना एक बार फिर सावधानी बरतने की आवश्यकता को इशारा करती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रमाणित और सुरक्षित स्रोत से खरीदे गए मशरूम का ही सेवन करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
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