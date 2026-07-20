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खुखड़ी समझ जंगल से ले आए जहरीला मशरूम, खाते ही बिगड़ गई छह लोगों की तबियत

गिरिडीह: खुखड़ी (बरसात के समय जंगल में मिलने वाला स्वादिष्ट मशरूम) समझ कर एक व्यक्ति जंगल से जहरीला मशरूम ले आया. घर में इसे बनाया फिर सभी सदस्यों ने खाया. खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. हालात बिगड़ने के बाद सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सभी छह लोगों का इलाज चल रहा है.

यह मामला गिरिडीह जिले के गांडेय थाना क्षेत्र अंतर्गत झरगट्टा गांव से जुड़ा है. जिनकी तबीयत बिगड़ी है और अस्पताल में इलाज चल रहा है उनमें 18 वर्षीय नेहा कुमारी, 50 वर्षीय दशरथ गोस्वामी, 19 वर्षीय कृष्णा गोस्वामी, 4 वर्षीय अर्चना कुमारी, 25 वर्षीय विशाल गोस्वामी तथा 45 वर्षीय गीता देवी शामिल है.

जानकारी देते परिजन (Etv Bharat)

परिजनों ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने जंगल से लाए गए मशरूम की सब्जी बनाकर दोपहर में भोजन किया था. भोजन करने के कुछ ही देर बाद सभी को उल्टी, पेट दर्द, घबराहट और बेचैनी की शिकायत होने लगी. एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने से घर में अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद सभी को तत्काल गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया. सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार शुरू किया.

क्या कहते हैं चिकित्सक