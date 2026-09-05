मीट खाने के बाद गांव में मची अफरा-तफरी, कई लोग अचानक हुए बीमार, हॉस्पिटल में करना पड़ा भर्ती
मामला उत्तराखंट के टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक का बताया जा रहा है. कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 5, 2026 at 10:39 PM IST
श्रीनगर गढ़वाल: उत्तराखंड के टिहरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. कीर्तिनगर ब्लॉक में मलेथा के पास सिरोला गांव में आज पांच सितंबर शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव में 20 से ज्यादा लोग अचानक से बीमार पड़ गए. ग्रामीणों की बिगड़ती हालात को देखते हुए सभी को पास के हॉस्पिटल ले जाया गई, जहां से सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. बीमार लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.
फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार गांव में एक बकरी की मौत हो गई थी. इसके बाद ग्रामीणों ने उसका मांस पकाकर खा लिया. मांस खाने के कुछ समय बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. उल्टी-दस्त, पेट दर्द और बच्चों में डायरिया की शिकायत सामने आने के बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले गए. बेस अस्पताल के बाल रोग विभाग में बच्चों को भर्ती किया गया है.
डॉक्टर की सलाह- मरे या संदिग्ध रूप से बीमार पशु का मांस बिल्कुल न खाएं: वहीं चिकित्सक डॉ. अजय गोस्वामी के अनुसार, किसी पशु की बीमारी या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर उसके मांस का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे मांस में हानिकारक बैक्टीरिया या अन्य संक्रमणकारी तत्व हो सकते हैं, जो पकाने के बाद भी स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं.
डॉक्टर के अनुसार विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को ऐसे मांस के सेवन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. यदि मांस खाने के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार, कमजोरी या डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखाई दें तो घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सलाह ले पड़ने पर अस्पताल ले जाना जरूरी है. खासकर छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन तेजी से गंभीर रूप ले सकता है.
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