शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही इलाके में कैंप

रिपोर्ट- नीरज कुमार.

पलामूः जिला में सतबरवा थाना क्षेत्र के बोहिता के पोखराटोला में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं. सभी लोगों को उल्टी एवं दस्त की शिकायत है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तीन से चार एंबुलेंस को तैनात किया गया है.

इस घटना से बीमार ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा जा रहा है. पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी को डायरिया हुआ है, मौके पर एंबुलेंस को भेजा गया है और वह खुद मौके के लिए रवाना हो गये हैं. सभी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है एवं उनका इलाज किया जा रहा है. सिविल सर्जन के अनुसार 50 से अधिक लोग बीमार हुए हैं.

दरअसल पोखराटोला के हरिशंकर नामक व्यक्ति के घर में शादी समारोह चल रहा था. इसी शादी समारोह में लोगों ने पूड़ी-बुंदिया और सब्जी खाई थी. शादी समारोह में खाना खाने के बाद धीरे-धीरे कर लोग बीमार होना शुरू हो गए थे. शादी समारोह में खाने वाले 50 से अधिक लोग बीमार हो गए है.