शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही इलाके में कैंप
पलामू के सतबरवा में फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है. जहां एक साथ 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गये हैं.
Published : March 12, 2026 at 2:10 PM IST
रिपोर्ट- नीरज कुमार.
पलामूः जिला में सतबरवा थाना क्षेत्र के बोहिता के पोखराटोला में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं. सभी लोगों को उल्टी एवं दस्त की शिकायत है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तीन से चार एंबुलेंस को तैनात किया गया है.
इस घटना से बीमार ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा जा रहा है. पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी को डायरिया हुआ है, मौके पर एंबुलेंस को भेजा गया है और वह खुद मौके के लिए रवाना हो गये हैं. सभी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है एवं उनका इलाज किया जा रहा है. सिविल सर्जन के अनुसार 50 से अधिक लोग बीमार हुए हैं.
दरअसल पोखराटोला के हरिशंकर नामक व्यक्ति के घर में शादी समारोह चल रहा था. इसी शादी समारोह में लोगों ने पूड़ी-बुंदिया और सब्जी खाई थी. शादी समारोह में खाना खाने के बाद धीरे-धीरे कर लोग बीमार होना शुरू हो गए थे. शादी समारोह में खाने वाले 50 से अधिक लोग बीमार हो गए है.
स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक सब्जी में कुछ गिरने की बात बताई जा रही है, आशंका ये भी जता रहे हैं कि शायद इसी वजह से लोग बीमार हुए हैं. बीमार सभी व्यक्ति का गांव के स्कूल में कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. प्रशासन टीम के द्वारा भी राहत एवं बचाव का कार्य शुरू हुआ है.
इसे भी पढ़ें- पलामू में गोलगप्पा खाने से 150 से अधिक बच्चे बीमार, इलाज में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम
इसे भी पढ़ें- धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों की मिलावटी पनीर और वेजिटेबल ऑयल जब्त
इसे भी पढ़ें- होली और रमजान को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन अलर्ट, जांच के लिए कई दुकानों के सैंपल भेजे लैब