बिहार में भीषण सड़क हादसा, नहाय खाय पर गंगा स्नान करने जा रहे तीन लोगों की दर्दनाक मौत
Katihar Road Accident: कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर
Published : November 13, 2026 at 8:05 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में सड़क हादसा हुआ है. सड़क किनारे खड़े बालू लदे ट्रक को स्कार्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी. जिस वजह से स्कॉर्पियो में सवार छह लोगों में से दो महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई. गंभीर हालत में तीन लोगों का इलाज चल रहा है. ये सभी लोग छठ के लिए मनिहारी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. उसी दौरान मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर कुतुबपुर के पास ये एक्सीडेंट हो गया.
गंगा स्नान करने जा रहे थे सभी
कटिहार नगर थाना क्षेत्र के बैगना निवासी कुछ लोग कार से मनिहारी गंगा घाट पर स्नान करने जा रहे थे. इसी दौरान मनिहारी थाना क्षेत्र के कुतुबपुर के पास सड़क किनारे तकनीकी खराबी के कारण बालू लदा एक ट्रक खड़ा था. इसी दौरान कटिहार की ओर से आ रही कार (BR11BB5581) ने अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.
कार के परखच्चे उड़ गए
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में बैगना निवासी 68 वर्षीय शंभू सिंह, उनकी पत्नी उषा सिंह और उनकी पड़ोसी मंजू रानी शाह, पति इंदू शाह की मौके पर ही मौत हो गई.
बच्ची समेत दो लोग घायल
वहीं कार में सवार एक बच्ची और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए मनिहारी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. तीनों मृतकों के शव को एंबुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल कटिहार भेजा गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.
थानाध्यक्ष ने दी घटना की जानकारी
मामले में मनिहारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. मृतकों की पहचान शंभू सिंह (68), उनकी पत्नी उषा सिंह और पड़ोसी मंजू रानी शाह के रूप में हुई है. तीनों कटिहार नगर थाना क्षेत्र के बैगना के निवासी थे.
"घटनास्थल पर बालू लदा एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण खड़ा था. इसी दौरान कटिहार की ओर से आ रही किआ कार ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी. कार में दंपती, उनके परिवार के सदस्य और एक पड़ोसी सवार थे. इस हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं."- संतोष कुमार झा, मनिहारी थानाध्यक्ष
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