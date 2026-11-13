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बिहार में भीषण सड़क हादसा, नहाय खाय पर गंगा स्नान करने जा रहे तीन लोगों की दर्दनाक मौत

कटिहार में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

गंगा स्नान करने जा रहे थे सभी

कटिहार नगर थाना क्षेत्र के बैगना निवासी कुछ लोग कार से मनिहारी गंगा घाट पर स्नान करने जा रहे थे. इसी दौरान मनिहारी थाना क्षेत्र के कुतुबपुर के पास सड़क किनारे तकनीकी खराबी के कारण बालू लदा एक ट्रक खड़ा था. इसी दौरान कटिहार की ओर से आ रही कार (BR11BB5581) ने अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.