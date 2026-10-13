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पश्चिमी सिंहभूम में भीषण सड़क हादसा: कार-ट्रेलर की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

कार और ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई ( Etv Bharat )

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के कुदापी डाउन के पास कार और ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर से हुआ. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी लोग छत्तीसगढ़ से जमशेदपुर जा रहे थे. इसी दौरान कुदापी डाउन के समीप उनकी कार सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दुर्घटना में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है

बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे. परिवार के लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हुए इस भीषण हादसे ने उनकी यात्रा को मातम में बदल दिया. दुर्घटना में घायल हुए दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलने के बाद हाटगम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी और दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है.