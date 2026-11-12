बिहार में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, ट्रक-स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन लोगों की मौत
Aurangabad Road Accident:औरंगाबाद के NH-19 पर ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई है. जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है. रिपोर्ट-राजेश रंजन
Published : November 12, 2026 at 8:24 AM IST
औरंगाबाद: NH-19 पर रतनुआ पेट्रोल पंप के पास आज सुबह ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर होने का मामला सामने आया है. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतकों में दो पुरुष और 8 वर्षीय बच्चा शामिल है.
हादसे में 3 लोगों की मौत
मृतकों की पहचान राजकुमार चौहान उम्र 48 साल निवासी सलेमपुर, रितेश उम्र 8 साल और भगवान दास के रूप में हुई है. राजकुमार चौहान और रितेश पिता पुत्र थे, जबकि भगवान दास राजकुमार चौहान (मृतक) के ससुर थे. वहीं, घायलों में राजकुमार चौहान (मृतक) के साले नीतीश चौहान और उनकी पत्नी किरण कुमारी शामिल हैं.
छठ मनाने मुंबई से नवादा आ रहा था परिवार
मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार चौहान (मृतक) मुंबई में नौकरी करते थे. वह अपनी पत्नी किरण कुमारी और आठ वर्षीय बेटे रितेश (मृतक) के साथ मुंबई से बस के जरिए बनारस पहुंचे थे. वहां से नवादा स्थित अपने गांव जाने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी किराये पर ली थी. इस दौरान उनके ससुर भगवान दास, साला नीतीश चौहान और परिवार की एक अन्य महिला सदस्य साथ थी.
गलत दिशा से आ रहे ट्रक से टकराई कार
बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह स्कॉर्पियो जैसे ही नगर थाना क्षेत्र के रतनुआ पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वाहन में बैठे लोग अंदर ही फंसकर रह गए.
घायलों को पहुंचाय गया सदर अस्पताल
हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को हादसे के संबंध में सूचना दी. सूचना मिलने के बाद राजमार्ग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तत्काल सदर अस्पताल औरंगाबाद पहुंचाया.
घायलों को भेजा मगध मेडिकल कॉलेज
सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया. इस दौरान तीन की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी रेफर किया गया.
'' ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हुई है. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों को मगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. हादसे के संबंध में सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं''. - बबन बैठा, औरंगाबाद थाना अध्यक्ष
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