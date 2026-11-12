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बिहार में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, ट्रक-स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन लोगों की मौत

सदर अस्पताल औरंगाबाद ( ETV Bharat )

औरंगाबाद: NH-19 पर रतनुआ पेट्रोल पंप के पास आज सुबह ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर होने का मामला सामने आया है. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतकों में दो पुरुष और 8 वर्षीय बच्चा शामिल है.

हादसे में 3 लोगों की मौत