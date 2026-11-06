खूंटी में 7 मौतों के बाद सड़क पर उतरे ग्रामीण, 9 घंटे तक रहा चक्का जाम, मुआवजे के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन
खूंटी सड़क हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी. बाद में मुआवजे पर सहमति बनी.
Published : November 6, 2026 at 8:57 PM IST
रांची/खूंटीः जिला खूंटी में गुरुवार की देर रात सात लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. कर्रा थाना क्षेत्र के कोशांबी कॉलोनी और लुदरू मोड़ के पास गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे के विरोध में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह से ही सड़क जाम कर दी. आक्रोशित ग्रामीणों ने कर्रा चौक और रेलवे फाटक के पास मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया. करीब नौ घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की.
नौ घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर खत्म हुआ जाम
सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद डीएसपी विजय सिंह, सीओ अनवेंसा ओना, बीडीओ स्मिता नगेसिया, इंस्पेक्टर परशुराम पासवान, कर्रा थाना प्रभारी राजू कुमार और तोरपा थाना प्रभारी मनीष कुमार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से बातचीत की. पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि देने और सरकारी प्रावधानों के तहत उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद करीब नौ घंटे से जारी सड़क जाम समाप्त हुआ और मुख्य मार्ग पर आवागमन बहाल हो सका.
अर्जुन मुंडा ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात
इधर, शुक्रवार दोपहर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक कोचे मुंडा, भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार और आदिवासी नेता प्रकाश टूटी भी घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. इस दौरान अपनी ओर से पीड़ित परिवारों को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की. उन्होंने पीड़ित परिवार को अभिलंब मुआवजा और इंश्योरेंस की राशि देने की मांग की साथ ही प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आखिर उस सड़क पर भारी वाहन का परिचालन कैसे हो रहा था.
तेज रफ्तार वाहनों से हमेशा बना रहता है खतरा
संयुक्त पड़हा के संयोजक ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि घनी आबादी वाले इस इलाके में वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर तक नहीं हैं. भारी वाहन तेज गति से गुजरते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. उन्होंने कहा कि हादसे में कई परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है. ऐसे में सरकार को प्रभावित परिवारों और उनके बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
भारी वाहनों की तेज रफ्तार से लोग भयभीत
वहीं, पड़हा राजा ने भारी वाहनों के चालकों की नियमित ड्रिंक एंड ड्राइव जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि शाम होते ही बालू और अन्य सामान ढोने वाले भारी वाहनों की तेज रफ्तार से लोग भयभीत रहते हैं. जब तक सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा.
सात लोगों की मौके पर ही मौत
दरअसल, गुरुवार देर रात कर्रा थाना क्षेत्र में एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. स्कूटी सवार को बचाने और उसकी मदद करने के लिए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार 18 चक्का ट्रेलर ने सड़क पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में चार महिलाओं और तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
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