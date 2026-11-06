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खूंटी में 7 मौतों के बाद सड़क पर उतरे ग्रामीण, 9 घंटे तक रहा चक्का जाम, मुआवजे के आश्वासन पर खत्म हुआ प्रदर्शन

ग्रामीणों से बात करती पुलिस ( Etv Bharat )

रांची/खूंटीः जिला खूंटी में गुरुवार की देर रात सात लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत के बाद शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. कर्रा थाना क्षेत्र के कोशांबी कॉलोनी और लुदरू मोड़ के पास गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे के विरोध में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह से ही सड़क जाम कर दी. आक्रोशित ग्रामीणों ने कर्रा चौक और रेलवे फाटक के पास मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया. करीब नौ घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की.

नौ घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर खत्म हुआ जाम