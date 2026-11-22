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बिहार में भीषण हादसा, बारात से लौट रही दूल्हे की बहन समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

बारात से लौट रही गाड़ी हादसे का शिकार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हैं. घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. हादसा सबनिमा गांव के निकट फोरलेन पर अहले सुबह हुआ. हादसे के बाद इलाके में चीखपुकार मच गई.

बारात से लौट रही गाड़ी हादसे का शिकार