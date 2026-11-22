बिहार में भीषण हादसा, बारात से लौट रही दूल्हे की बहन समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत
Bihar Road Accident : बिहार के पटना स्थित बाढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में शादी की खुशिया मातम में बदल गईं. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 22, 2026 at 9:48 AM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हैं. घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. हादसा सबनिमा गांव के निकट फोरलेन पर अहले सुबह हुआ. हादसे के बाद इलाके में चीखपुकार मच गई.
बारात से लौट रही गाड़ी हादसे का शिकार
हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई. घटना के संबंध में बताया जाता है, कि बीती रात बाढ़ के सिकंदरा से बारात बख्तियारपुर आई थी. शादी में शामिल होने के बाद स्कॉर्पियो पर सवार चालक समेत 8 वापस लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा आ रहे तेज़ रफ्तार टेलर से स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हो गई.
4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत
मृतकों में दूल्हे की चचेरी बहन, उसकी बेटी, गाड़ी चालक और एक बाराती शामिल है. मृतकों में साकसोहरा की बब्ली कुमारी (18 वर्ष), बाढ़ के सिकंदरा गांव की पूनम कुमारी (26 वर्ष), अकबरपुर के अशोक कुमार उर्फ़ धीरज (20 वर्ष) और बेलछी थाना क्षेत्र बाघा टीला की रहने वाली रेणु देवी (19वर्ष) शामिल है.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
घटना की सूचना मिलते ही अथमलगोला के प्रभारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. सभी शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेज आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.
पुलिस ने की मौतों की पुष्टि
ASI अंजनी कुमार ने बताया कि घटना सुबह 5 बजे के क़रीब की है, जिसमें तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक चालक की मौत इलाज के क्रम में अस्पताल में हुई. हादसे मेंं 5 से 6 लोग ज़ख्मी हैं.
"घटना सुबह 5 बजे की है जब बारात से लौट रही स्कॉर्पियो गाड़ी टेलर से टकरा गई. हादसे में मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई जबकि ड्राइवर की इलाज के क्रम में मौत हुई है. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है."- अंजनी कुमार, अथमलगोला थाना के ASI बाढ़ पटना
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