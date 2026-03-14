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चित्तौड़गढ़ में स्टेट हाईवे पर भीषण हादसा, पिकअप व कंटेनर की टक्कर में 2 की गई जान, 13 घायल

चित्तौड़गढ़ : जिले में निंबाहेड़ा-मंगलवाड़ स्टेट हाईवे पर शुक्रवार रात को भीषण हादसा हो गया. निकुंभ थाना क्षेत्र में आने वाले नपावली गांव के पास कंटेनर व पिकअप में टक्कर हो गई. इस हादसे में पिकअप चालक सहित एक महिला की मौत हो गई. वहीं पिकअप पर सवार 13 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को निंबाहेड़ा चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए उदयपुर रेफर किया गया है.

निकुंभ थाने के एएसआई भागीरथ बिश्नोई ने बताया कि पिकअप में सवार सभी लोग प्रतापगढ़ जिले के बंबोरी गांव के हरने वाले थे. सभी लोग दशा माता पूजन के लिए उदयपुर जिले में आने वाले मावली गए थे. पिकअप में 25 से ज्यादा महिला, पुरुष एवं बच्चे बैठे हुए थे. पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद शाम को सभी खुशी-खुशी अपने गांव वापस लौट रही थीं. मावली से वापसी के समय निकुंभ थाना क्षेत्र में आने वाले नपावली गांव के पास कंटेनर ने पिकअप को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पूरी तरह से तबाह हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई.