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चित्तौड़गढ़ में स्टेट हाईवे पर भीषण हादसा, पिकअप व कंटेनर की टक्कर में 2 की गई जान, 13 घायल

निम्बाहेड़ा-उदयपुर हाईवे पर नपावली के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर और पिकअप वाहन के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई.

कंटेनर-पिकअप की भिड़ंत
कंटेनर-पिकअप की भिड़ंत (फोटो ईटीवी भारत चितौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
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चित्तौड़गढ़ : जिले में निंबाहेड़ा-मंगलवाड़ स्टेट हाईवे पर शुक्रवार रात को भीषण हादसा हो गया. निकुंभ थाना क्षेत्र में आने वाले नपावली गांव के पास कंटेनर व पिकअप में टक्कर हो गई. इस हादसे में पिकअप चालक सहित एक महिला की मौत हो गई. वहीं पिकअप पर सवार 13 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को निंबाहेड़ा चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए उदयपुर रेफर किया गया है.

निकुंभ थाने के एएसआई भागीरथ बिश्नोई ने बताया कि पिकअप में सवार सभी लोग प्रतापगढ़ जिले के बंबोरी गांव के हरने वाले थे. सभी लोग दशा माता पूजन के लिए उदयपुर जिले में आने वाले मावली गए थे. पिकअप में 25 से ज्यादा महिला, पुरुष एवं बच्चे बैठे हुए थे. पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद शाम को सभी खुशी-खुशी अपने गांव वापस लौट रही थीं. मावली से वापसी के समय निकुंभ थाना क्षेत्र में आने वाले नपावली गांव के पास कंटेनर ने पिकअप को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पूरी तरह से तबाह हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई.

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मौके पर स्थानीय लोगों ने घायलों को पिकअप से बाहर निकाला और उपचार के लिए निंबाहेड़ा चिकित्सालय पहुंचाया. हादसे की सूचना मिलने पर निकुंभ थानाधिकारी राम सिंह भी मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी के बाद में निकुंभ पुलिस की टीम निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय में पहुंची. अस्पताल में घायलों के परिजनों के अलावा भाजपा एवं कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी भी मदद के लिए पहुंचे थे. हादसे में पिकअप के चालक ओंकार सिंह तथा केबिन में बैठी एक अन्य महिला जुम्मा कंवर की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे 13 अन्य के घायल होने की जानकारी मिली है, जिसमें तीन बच्चे हैं. पुलिस ने कंटेनर जब्त कर इसके चालक को डिटेन कर लिया है. मृतकों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है.

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