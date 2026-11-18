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बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-टेंपो और ट्रैक्टर की टक्कर में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत

बिहार में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एनएच-31 पर बखरी मोड़ स्थित बजरंगबली स्थान के पास ट्रक, टेंपो और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई है. इस भयानक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. तीनों मृत युवक एक ही गांव के हैं.

एक ही गांव के थे तीनों युवक