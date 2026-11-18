बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-टेंपो और ट्रैक्टर की टक्कर में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत
Katihar Road Accident: कटिहार के एनएच-31 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : November 18, 2026 at 10:42 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एनएच-31 पर बखरी मोड़ स्थित बजरंगबली स्थान के पास ट्रक, टेंपो और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई है. इस भयानक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. तीनों मृत युवक एक ही गांव के हैं.
एक ही गांव के थे तीनों युवक
तीनों मृतक समेली प्रखंड के विष्णुचक गांव, बिशनपुर चांदपुर पंचायत के वार्ड संख्या-9 के रहने वाले हैं. मृतकों की पहचान जितेंद्र कुमार साह उर्फ जीतू ( उम्र 22 वर्ष), भीम कुमार साह ( उम्र 35 वर्ष) और बाजू कुमार साह ( उम्र 32 वर्ष) के रूप में हुई है.
घायल कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती
वहीं, हादसे में घायल युवक की पहचान मनीष कुमार साह ( उम्र 24 वर्ष) के रूप में की गई है. घायल मनीष का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. भयानक सड़क हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है.
धुंध के कारण हादसा होने की आशंका
स्थानीय लोगों के अनुसार, दुर्घटना सुबह के समय हुई है. तीनों वाहन अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए. ऐसे में सुबह सड़क पर धुंध रहने के कारण हादसा होने की आशंका है. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जानकारी में वाहनों के अनियंत्रित होने की बात भी सामने आई है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई हादसे की भयावहता
स्थानीय निवासी राहुल कुमार भारती ने बताया कि बखरी मोड़ स्थित बजरंगबली स्थान के समीप सुबह ट्रक, टेंपो और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे की चपेट में चार लोग आ गए हैं. जिनमें तीन की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.
मौके पर पहुंचे परिजन
घटना की सूचना मिलने के करीब आधे घंटे के भीतर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. सभी मृतक विष्णुचक गांव के रहने वाले थे. उनकी पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए. उनका रो-रोकर बुरा हाल है.
''सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मैं पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा. तीनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है''. - नवीन कुमार, पोठिया थानाध्यक्ष
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