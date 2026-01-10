ETV Bharat / state

हजारीबाग में हाथियों का कहर जारी, दो दिनों के अंदर दो लोगों की मौत, माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा सावधान

हजारीबागः ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है. पिछले दो दिनों में दो ग्रामीणों को हाथियों ने कुचल कर मार डाला है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग माइकिंग के जरिए लोगों को सावधान कर रहा है कि वह रात के समय घर से बाहर न निकलें. हो सके तो घर के आसपास पक्के मकान में रहें.

माइकिंग के जरिए लोगों को सावधान करते वन कर्मी (Etv Bharat)

हाथी ने दो लोगों को मार डाला

हजारीबाग में हाथियों ने दो दिनों में दो लोगों की जान ले ली है. शुक्रवार को एक हाथी ने एक किसान की जान ले ली. घटना कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के बनहा गांव की है. जहां अहले सुबह मोहल्ला तालाब के पास हाथी ने किसान गणेश गोप को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. ग्रामीणों के अनुसार, सुबह घना कोहरा था और गणेश गोप तालाब के पास गए हुए थे, तभी अचानक जंगली हाथी वहां पहुंच गया और हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में भय और दहशत का माहौल है.

वहीं गुरुवार को जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चुटीयारो गांव में भी हाथी का आतंक देखने को मिला. जहां हाथी ने गांव के रहने वाले किसान आदित्य राणा की बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी. उनकी पत्नी शांति देवी भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज SBMCH हजारीबाग में चल रहा है. मृतक के परिजनों ने बताया कि महुआ टांड़ में किसान के द्वारा टमाटर की फसल लगाई गई थी. फसलों की देखभाल के लिए आदित्य राणा अपनी पत्नी के साथ खेत में प्लास्टिक के एक अस्थायी शेल्टर में रह रहे थे. देर रात हाथी पहुंचा और फसल को बर्बाद करते हुए दंपती पर हमला कर दिया, जिससे आदित्य राणा की मौके पर ही मौत हो गई.

वन क्षेत्र पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार चौधरी ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि जंगली हाथी को कभी भी छेड़े नहीं. विभाग कोशिश कर रहा है कि अगर हाथी गांव में आ जाए तो उसे उसके प्रवास क्षेत्र की ओर किसी तरह भेज दिया जाए.

सत्येंद्र कुमार चौधरी नें कहा कि अगर हाथी गांव में आ जाए तो दूर से ही मशाल जलाकर उसे भगाया जा सकता है. हाथी के नजदीक जाना मौत को बुलाने के बराबर है. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल राहत के लिए कुछ पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सरकार के जो नियम हैं उसके अनुसार भुगतान कर दिया जाता है.