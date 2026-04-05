ETV Bharat / state

धनबाद में सिलेंडर फटने से 3 की मौत, दो घायल

धनबादः पुटकी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां लोहा काटने के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में एक को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है, वहीं एक घायल इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हो गया.

तीन युवकों की मौत

घटना पुटकी थाना क्षेत्र के मुनीडीह इलाके की है, जहां कथित तौर पर अवैध रूप से लोहा कटिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आकर तीन युवकों आनंद कुमार, संजय यादव और अजहरुद्दीन की जान चली गई.

परिजनों के बयान (Etv Bharat)

बीसीसीएल क्षेत्र में लोहा कटिंग का काम चलता है

मृतक आनंद कुमार की मां कंचन देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी नामक व्यक्ति उनके बेटे को घर से बुलाकर ले गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि वह भोले-भाले युवकों को पैसों का लालच देकर रात में बीसीसीएल क्षेत्र में लोहा कटिंग का काम करवाता है, जिसके चलते यह हादसा हुआ.