ETV Bharat / state

धनबाद में सिलेंडर फटने से 3 की मौत, दो घायल

धनबाद में सिलेंडर ब्लास्ट की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

CYLINDER BLAST IN DHANBAD
अस्पताल में मौजूद परिजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 1:04 PM IST

|

Updated : April 5, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः पुटकी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां लोहा काटने के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में एक को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है, वहीं एक घायल इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हो गया.

तीन युवकों की मौत

घटना पुटकी थाना क्षेत्र के मुनीडीह इलाके की है, जहां कथित तौर पर अवैध रूप से लोहा कटिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आकर तीन युवकों आनंद कुमार, संजय यादव और अजहरुद्दीन की जान चली गई.

परिजनों के बयान (Etv Bharat)

बीसीसीएल क्षेत्र में लोहा कटिंग का काम चलता है

मृतक आनंद कुमार की मां कंचन देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी नामक व्यक्ति उनके बेटे को घर से बुलाकर ले गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि वह भोले-भाले युवकों को पैसों का लालच देकर रात में बीसीसीएल क्षेत्र में लोहा कटिंग का काम करवाता है, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

इलाज के क्रम में संजय यादव की मौत

वहीं संजय यादव की मां मंजू देवी ने बताया कि उनका बेटा रात करीब 11 बजे घर से निकला था और जल्द लौटने की बात कही थी. देर रात वह गंभीर हालत में घर पहुंचा और बताया कि गैस से जल गया है. अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई.

तीसरे मृतक अजहरुद्दीन का शव अभी अस्पताल के वार्ड में है, जबकि आनंद और संजय यादव के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए हैं. घायलों में एमडी इमामुद्दीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे रिम्स रेफर किया गया है. वहीं एक अन्य घायल इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हो गया है.

तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. घटना के संबंध में सीआईएसएफ की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. वकार हुसैन, पुटकी थाना प्रभारी

ये भी पढ़ें-

पलामू सिलेंडर ब्लास्ट: एजेंसी मालिक हुआ गिरफ्तार, 61 सिलेंडर जब्त, एलपीजी गैस सिलेंडर की हो रही थी कालाबाजारी

पलामू गैस सिलेंडर ब्लास्ट: टीओपी-3 के प्रभारी और टाइगर टीम निलंबित, घटनास्थल से गायब हुआ था सिलेंडर

पलामू में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट! चार की हालत गंभीर, मौके से बरामद हुए कई सिलेंडर

Last Updated : April 5, 2026 at 1:25 PM IST

TAGGED:

सिलेंडर ब्लास्ट में 3 की मौत
धनबाद में सिलेंडर ब्लास्ट
CYLINDER EXPLOSION IN DHANBAD
सिलेंडर ब्लास्ट की घटना
CYLINDER BLAST IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.