शादी समारोह से लौट रही कार का हुआ एक्सीडेंट, ड्राइवर और युवती की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर
हिमाचल के कांगड़ा में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई. जबकि तीन की हालत गंभीर है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 7:59 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आई है. शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चडी-घेरा मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई (खड्ड) में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसका इंजन व पहिए तक गाड़ी से अलग हो गए. इस हादसे में दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं.
यह हादसा शुक्रवार देर रात तब हुआ, जब कार सवार लोग एक निजी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे. जान गंवाने वालों की पहचान 40 वर्षीय करण बहादुर और 18 वर्षीय करीना देवी के रूप में हुई है, जो भितलू पंचायत के रहने वाले थे. मलबे से निकाले गए तीन अन्य घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें इलाज के लिए धर्मशाला के जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सड़क सुनसान होने और रात का अंधेरा होने के कारण हादसे का तुरंत पता नहीं चल सका. शनिवार सुबह जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने सड़क किनारे गाड़ी के टूटे हुए हिस्से देखे, तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और राहत कार्य शुरू किया. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ या गाड़ी में किसी तकनीकी खराबी के कारण.
एएसपी कांगड़ा राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया, 'पुलिस थाना मैक्लोडगंज के अंतर्गत शुक्रवार रात को यह सूचना मिली कि घेरा के पास कार खाई में गिर गई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से ड्राइवर और एक लड़की की मौके पर मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल दो महिला सहित 3 लोगों को टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. इस मामले में आगामी कार्रवाई जारी है'.
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