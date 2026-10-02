ETV Bharat / state

बिहार में 11 लोगों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम

शुक्रवार को बिहार में तीन जिलों में बड़े हादसे हुए. इसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है. रिपोर्ट- महमूद आलम/रोहित राज/वरुण ठाकुर.

JITIYA CHILDREN DROWN IN BIHAR
बिहार में डूबने से मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2026 at 6:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्वी चंपारण/नालंदा : बिहार के तीन जिलों में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई है. सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में 7 लोगों की मौत हुई है. इसमें तीन युवक और चार बच्चियां शामिल हैं. वहीं नालंदा में 3 की जान चली गई है.

बजरिया प्रखंड में तीन युवकों की मौत

पूर्वी चंपारण के बजरिया प्रखंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया. अजगरी पंचायत के अजगरी अंचल में बाढ़ के पानी में नहाने गए तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद मृतकों के गांव चईलाहा में भी मातम पसरा हुआ है. कहा जा रहा है कि सभी बर्थडे का पार्टी करने के बाद नहाने गए थे.

मृतकों की पहचान 18 वर्षीय शकील अंसारी (पिता- साहेब अंसारी, निवासी- चईलाहा वार्ड नंबर 12), 19 वर्षीय समीर आलम (पिता- बसीर आलम, निवासी चईलाहा वार्ड नंबर 12) और यश कुमार (पिता- विनोद कुमार सिंह, निवासी चईलाहा वार्ड नंबर 13) के रूप में हुई है. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तीनों युवकों को पानी से निकालने की कोशिश की. हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए. तीन युवकों की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

jitiya children drown in bihar
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

''अजगरी अंचल में बाढ़ के पानी में स्नान करने के दौरान तीन युवकों के डूबने की सूचना मिली है. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटा रही है. पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.''- रूपा कुमारी, थाना प्रभारी

नालंदा में 3 की गई जान

जितिया पर्व को लेकर नालंदा के अलग-अलग थाना क्षेत्र में डूबने से एक किशोरी सहित 3 मासूम की मौत हो गई है. पहला मामला बिहार शरीफ प्रखंड के मानपुर थाना क्षेत्र खाड़े बिगहा गांव का है. जहां 11 वर्षीय रवि कुमार की मौत हो गई.

मृतक के चाचा नटवर चौधरी ने बताया कि रवि कुमार अपनी मां के साथ जितिया पर्व को लेकर सकरी नदी में स्नान करने गया था. उसकी मां भी उसी नदी में स्नान कर रही थी, उसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद नदी में खोजबीन कर बच्चे के शव को बाहर निकाला.

jitiya children drown in bihar
हादसे के बाद लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

दूसरी घटना बिंद थाना क्षेत्र के मसियाडिह गांव की है. जहां बब्लू पासवान की 11 वर्षीय पुत्री अन्नू कुमारी की सोयवा नदी में सहेली के साथ नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई. जबकि तीसरी घटना सिलाव थाना क्षेत्र झालर गांव के निकट की है. जहां पाइन में डूबने से पुटूस कुमार के पुत्र वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार की मौत हो गई है. वह पानी भरे पाइन में नहा रहा था, जबकि परिजन उसी जगह पर मवेशी के लिए घास काट रहे थे.

मोतिहारी में 4 बच्चियों की मौत

वहीं मोतिहारी में 4 किशोरी की डूबने से मौत हो गई है. मृतकों की शिनाख्त 13 वर्षिया सोनामति, 10 वर्षिया फूलमती, 10 वर्षिया सोनाली कुमारी और 12 वर्षिया प्रतिमा कुमारी के रूप में हुई है. पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव में यह हादला हुआ. एक साथ चार बच्चियों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

JITIYA CHILDREN DROWN IN BIHAR
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

दरभंगा में किशोरी की मौत

दरभंगा में भी हादसा हुआ. बिरौल थाना क्षेत्र के सहसराम पंचायत के महवा गांव में जिउतिया पर्व को लेकर चहल-पहल थी. इसी बीच तालाब में नहाने गयी 12 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गयी. मृतका की शिनाख्त शिवानी कुमारी (पिता- संतोष राम) के रूप में हुई. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में बड़ा हादसा, जिउतिया पर्व को लेकर नहाने के दौरान डूबने से 4 की मौत

TAGGED:

जितिया में नहाने के दौरान मौत
MOTIHARI NEWS
बिहार में जितिया
डूबने से मौत
JITIYA CHILDREN DROWN IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.