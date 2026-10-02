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बिहार में 11 लोगों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बिहार में डूबने से मौत ( ETV Bharat )

बजरिया प्रखंड में तीन युवकों की मौत पूर्वी चंपारण के बजरिया प्रखंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया. अजगरी पंचायत के अजगरी अंचल में बाढ़ के पानी में नहाने गए तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद मृतकों के गांव चईलाहा में भी मातम पसरा हुआ है. कहा जा रहा है कि सभी बर्थडे का पार्टी करने के बाद नहाने गए थे. मृतकों की पहचान 18 वर्षीय शकील अंसारी (पिता- साहेब अंसारी, निवासी- चईलाहा वार्ड नंबर 12), 19 वर्षीय समीर आलम (पिता- बसीर आलम, निवासी चईलाहा वार्ड नंबर 12) और यश कुमार (पिता- विनोद कुमार सिंह, निवासी चईलाहा वार्ड नंबर 13) के रूप में हुई है. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तीनों युवकों को पानी से निकालने की कोशिश की. हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए. तीन युवकों की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat) ''अजगरी अंचल में बाढ़ के पानी में स्नान करने के दौरान तीन युवकों के डूबने की सूचना मिली है. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटा रही है. पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.''- रूपा कुमारी, थाना प्रभारी नालंदा में 3 की गई जान जितिया पर्व को लेकर नालंदा के अलग-अलग थाना क्षेत्र में डूबने से एक किशोरी सहित 3 मासूम की मौत हो गई है. पहला मामला बिहार शरीफ प्रखंड के मानपुर थाना क्षेत्र खाड़े बिगहा गांव का है. जहां 11 वर्षीय रवि कुमार की मौत हो गई.