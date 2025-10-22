सवाई माधोपुर: गंगापुर सिटी रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल
सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी रोड पर कार और टेम्पो की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई.
Published : October 22, 2025 at 10:27 AM IST
सवाई माधोपुर: जिले के गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर मार्ग पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. उमरी गांव के पास कार और टेम्पो की आमने-सामने टक्कर से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई.
ग्रामीणों ने की घायलों की मदद: प्रत्यक्षदर्शी श्री मोहन गुर्जर ने बताया कि हादसा शनि देव मंदिर के पास हुआ. दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे और अचानक आमने-सामने से भिड़ गए. टक्कर की आवाज सुनते ही आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहनों से बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल ले जाया गया.
इसे भी पढ़ें- सवाई माधोपुर: बजरी डंपर से टकरा पलटी स्कूल बस, 12 बच्चे घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम
तीन की मौत, चार गंभीर घायल जयपुर रेफर: गंगापुर सदर थाने के एएसआई पुष्पेंद्र ने बताया कि हादसे में गिर्राज मीणा (55 वर्ष), रामकल्याण गुर्जर और मानसिंह गुर्जर (45 वर्ष) की मौत हो गई. वहीं, मोहन (23 वर्ष), फूल कंवर (49 वर्ष), प्रदीप (30 वर्ष), बच्चन गुर्जर (45 वर्ष) और मकसूद (18 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इनमें से चार घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है. बाकी घायलों का इलाज गंगापुर सिटी अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क पर अक्सर हादसे होते हैं क्योंकि बाहरी वाहनों की तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण स्थिति खतरनाक बनी रहती है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर गति नियंत्रण के उपाय करने और नियमित निगरानी की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.