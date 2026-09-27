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पलामू में 12 घंटे में 12 किलोमीटर के दायरे में तीन हादसे, चार की मौत, पुलिस जवान समेत छह जख्मी

पलामूः जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के 12 किलोमीटर के दायरे में शनिवार की रात 8:00 बजे से लेकर रविवार की सुबह 8:00 बजे तक तीन अलग-अलग हादसे हुए हैं. इन हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. जबकि पुलिस जवान समेत 6 लोग जख्मी हैं. तीन मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है.

दरअसल, शनिवार की रात 8:00 के बाद चैनपुर थाना क्षेत्र के रानीलाल के पास सड़क हादसा हुआ. दो बाइक के बीच टक्कर में रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले रंजीत कुमार नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. सभी को इलाज के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया. एक जख्मी को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया था जिसकी मौत हो गई.

वहीं दूसरी घटना में दो बाइकों के बीच हुई टक्कर में 32 वर्षीय सोनू कुमार की मौत हो गई. जबकि इस घटना में एक पुलिस जवान भी गंभीर रूप से जख्मी है. पुलिस जवान ड्यूटी करके वापस लौट रहा था, इसी बीच बाइक की टक्कर हुई थी.

तीसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के आंकड़ाही के इलाके की है, जहां रविवार की सुबह 8:00 बजे के करीब एक पानी प्लांट के पास से 25 वर्षीय सोनू राम का शव बरामद हुआ है. सोनू राम का शव पानी के टंकी के पड़ा हुआ था. पुलिस के अनुसार, सोनू राम शराब का अत्यधिक सेवन करता था.