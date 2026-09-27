ETV Bharat / state

पलामू में 12 घंटे में 12 किलोमीटर के दायरे में तीन हादसे, चार की मौत, पुलिस जवान समेत छह जख्मी

पलामू की अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई जबकि पुलिस जवान समेत 6 लोग जख्मी हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Road accident in Palamu
चैनपुर थाना, पलामू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के 12 किलोमीटर के दायरे में शनिवार की रात 8:00 बजे से लेकर रविवार की सुबह 8:00 बजे तक तीन अलग-अलग हादसे हुए हैं. इन हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. जबकि पुलिस जवान समेत 6 लोग जख्मी हैं. तीन मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है.

दरअसल, शनिवार की रात 8:00 के बाद चैनपुर थाना क्षेत्र के रानीलाल के पास सड़क हादसा हुआ. दो बाइक के बीच टक्कर में रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले रंजीत कुमार नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. सभी को इलाज के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया. एक जख्मी को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया था जिसकी मौत हो गई.

वहीं दूसरी घटना में दो बाइकों के बीच हुई टक्कर में 32 वर्षीय सोनू कुमार की मौत हो गई. जबकि इस घटना में एक पुलिस जवान भी गंभीर रूप से जख्मी है. पुलिस जवान ड्यूटी करके वापस लौट रहा था, इसी बीच बाइक की टक्कर हुई थी.

तीसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के आंकड़ाही के इलाके की है, जहां रविवार की सुबह 8:00 बजे के करीब एक पानी प्लांट के पास से 25 वर्षीय सोनू राम का शव बरामद हुआ है. सोनू राम का शव पानी के टंकी के पड़ा हुआ था. पुलिस के अनुसार, सोनू राम शराब का अत्यधिक सेवन करता था.

'अलग-अलग हादसों में चार लोगों की मौत हुई है. पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है. 6 लोग जख्मी हैं जिसमें एक पुलिस जवान भी शामिल है.- ' लाल जी, चैनपुर थाना प्रभारी.

ये भी पढ़ेंः

देवघर में स्कूल वैन और पिकअप में सीधी टक्कर, एक बच्ची की मौत

गुमला में बस की चपेट में आने से दो छात्रों की मौत, एक जख्मी

पलामू में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, सिंगरा में लोगों ने किया एनएच जाम, मंत्री भी फंसे

TAGGED:

DEATH
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
FOUR DIED IN ROAD ACCIDENT
चार लोगों की सड़क हादसे में मौत
ROAD ACCIDENT IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.