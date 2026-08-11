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Dholpur Road Accident : ट्रक से टक्कर में कार सवार तीन लोगों की मौत, एक गंभीर घायल

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया. हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

The front of the car went under the truck.
कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया (Photo: Dholpur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
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धौलपुर: एनएच-123 पर सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा गांव के पास मंगलवार को जबरदस्त सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया. कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हाईवे पर जाम लग गया.

पचगांव पुलिस चौकी प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने तीनों शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. मृतकों की पहचान की जा रही है. वहीं, एक घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.कार सवार भरतपुर की ओर से धौलपुर आ रहे थे.

Damaged vehicles and people at the scene
मौके पर क्षतिग्रस्त वाहन और लोग (Photo: Dholpur Police)

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लोगों ने निकाला बाहर: हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर तत्काल मौके पर पहुंचे. लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. सूचना मिलते ही पचगांव चौकी से पुलिसकर्मी भी पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर घायल व्यक्ति को कार से निकालकर धौलपुर जिला अस्पताल पहुंचाया.

कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे जा घुसा: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे जा घुसा. कार सवार लोगों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

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ट्रक चालक फरार: पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और कार को कब्जे में ले लिया. ट्रक चालक की तलाश है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच के साथ मृतकों की पहचान और उनके परिजनों से संपर्क करने में जुटी है.

हाईवे पर लंबा जाम: दुर्घटना के बाद एनएच-123 पर यातायात प्रभावित हो गया. हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. मौके पर ग्रामीणों और राहगीर जुटने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर यातायात को सुचारू कराने का प्रयास किया.

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THREE OCCUPANTS OF A CAR KILLED
TRUCK COLLIDES WITH CAR IN DHOLPUR
TRAFFIC JAM ON HIGHWAY
ONE PERSON SERIOUSLY INJURED
ACCIDENT ON NH 123 IN DHOLPUR

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