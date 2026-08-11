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Dholpur Road Accident : ट्रक से टक्कर में कार सवार तीन लोगों की मौत, एक गंभीर घायल

धौलपुर: एनएच-123 पर सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा गांव के पास मंगलवार को जबरदस्त सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया. कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हाईवे पर जाम लग गया.

पचगांव पुलिस चौकी प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने तीनों शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. मृतकों की पहचान की जा रही है. वहीं, एक घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.कार सवार भरतपुर की ओर से धौलपुर आ रहे थे.

मौके पर क्षतिग्रस्त वाहन और लोग (Photo: Dholpur Police)

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लोगों ने निकाला बाहर: हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर तत्काल मौके पर पहुंचे. लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. सूचना मिलते ही पचगांव चौकी से पुलिसकर्मी भी पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर घायल व्यक्ति को कार से निकालकर धौलपुर जिला अस्पताल पहुंचाया.