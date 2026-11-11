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सरदारशहर में निजी बस व पिकअप के बीच टक्कर, दो लोगों की मौत, जेसीबी की मदद से निकाले शव

प्रतिकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

चूरूः जिले के सरदारशहर क्षेत्र के भानीपुरा थाना इलाके में राणासर पंवारान के पास मेगा हाइवे पर मंगलवार रात सड़क हादसा हो गया. निजी बस और पिकअप के बीच आमने-सामने हुई टक्कर में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई. वहीं, बस कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद दोनों मृतकों के शवों को जेसीबी की मदद से निकाला गया.

भानीपुरा थाने के हैडकांस्टेबल बलवान ने बताया कि निजी बस चुनाव ड्यूटी के लिए श्रीगंगानगर से सरदारशहर की ओर आ रही थी. वहीं, पिकअप वाहन सब्जियां भरकर हनुमानगढ़ की तरफ जा रहा था. इसी दौरान राणासर पंवारान के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई.