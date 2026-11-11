सरदारशहर में निजी बस व पिकअप के बीच टक्कर, दो लोगों की मौत, जेसीबी की मदद से निकाले शव
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.
Published : November 11, 2026 at 12:58 PM IST
चूरूः जिले के सरदारशहर क्षेत्र के भानीपुरा थाना इलाके में राणासर पंवारान के पास मेगा हाइवे पर मंगलवार रात सड़क हादसा हो गया. निजी बस और पिकअप के बीच आमने-सामने हुई टक्कर में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई. वहीं, बस कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद दोनों मृतकों के शवों को जेसीबी की मदद से निकाला गया.
भानीपुरा थाने के हैडकांस्टेबल बलवान ने बताया कि निजी बस चुनाव ड्यूटी के लिए श्रीगंगानगर से सरदारशहर की ओर आ रही थी. वहीं, पिकअप वाहन सब्जियां भरकर हनुमानगढ़ की तरफ जा रहा था. इसी दौरान राणासर पंवारान के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई.
दोनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त, जेसीबी से निकाले शवः हादसे के तुरंत बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए. घटना के बाद दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण चालकों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए जेसीबी की सहायता से दोनों वाहनों को अलग करवाया और काफी प्रयासों के बाद दोनों चालकों के शवों को बाहर निकाला.
शवों को मोर्चरी में रखवायाः हैडकांस्टेबल बलवान ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया तथा दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाकर यातायात सुचारू करवाया. पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मृतकों के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए. हादसे में मरने वालों में पिकअप चालक 25 वर्षीय मेघ सिंह श्रीगंगानगर के सूरतनगढ़ के गांव लालगंढ़िया निवासी है. वहीं, बस चालक फजीलका, पंजाब निवासी 31 वर्षीय मुकेश है. वह चुनाव ड्यूटी की बस को श्रीगंगानगर से लेकर आ रहा था.
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