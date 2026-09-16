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बिहार में वज्रपात का कहर, दादा-पोते समेत 4 लोगों की मौत

दूसरी ओर गया में भी वज्रपात की जद में आने से एक महिला की मौत की खबर है. बताया जा रहा है कि महिला खेत में जानवर चराने गई थी तभी वो वज्रपात की चपेट में आ गई. घटना वजीरगंज प्रखंड क्षेत्र के टोला उखड़ बढ़ई बीघा गांव की है. मृतका की पहचान 45 वर्षीय संगीता देवी के रूप में हुई है.

"अस्पताल के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया." - शैलेन्द्र सिंह, टीओपी प्रभारी

वहीं घटना की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल टीओपी पुलिस भी मौके पर पहुंची. टीओपी प्रभारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि अस्पताल के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को आनन-फानन में सीवान सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने बंधु चौधरी और प्रिंस कुमार को मृत घोषित कर दिया. घायल व्यक्ति का अस्पताल में उपचार कराया गया. एक ही हादसे में दादा और पोते की मौत से दरवेशपुर गांव में मातम पसरा है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इसी दौरान तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में तीन लोग आ गए. हादसे में बंधु चौधरी और प्रिंस कुमार गंभीर रूप से झुलसकर जमीन पर गिर पड़े. उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति किसी तरह वहां से निकलकर गांव पहुंचा और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी.

मृतकों की पहचान दरवेशपुर निवासी 54 वर्षीय बंधु चौधरी और उनके 19 वर्षीय पोते प्रिंस कुमार के रूप में हुई है. बताया जाता है कि परिवार के कुछ सदस्य बुधवार को गांव के बाहर मवेशी चराने गए थे. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए सभी लोग पेड़ के पास जाने लगे.

मिली जानकारी के मुताबिक सिवान के दरवेशपुर गांव में के बाहर मवेशी चराने गए दादा-पोते समेत तीन लोगों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. इस हादसे में दादा-पोते की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. घटना की खबर मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई.

सीवान/गया/पूर्णिया: बिहार के विभिन्न जिलों में मौसम ने कहर बरसाया है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को बारिश और ठनका गिरने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है. सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव में दादा पोते समेत 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए. वहीं गया और पूर्णिया में भी दो महिलाओं की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब महिला जानवर चराने जंगल की ओर गई हुई थी. इस घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है. शव को पोस्ट मार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.

शाम में जानवर चरा कर लौट रही थी घर

स्थानीय लोगों के अनुसार संगीता देवी बुधवार शाम बकरी चराने के लिए खेत की ओर गईं थीं, इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई. मौसम खराब होते देख वह बकरियों को लेकर घर लौट रही थी, लेकिन गांव पहुंचने से कुछ पहले ही रास्ते में ही वह वज्रपात की चपेट में वह आ गई जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

अस्पताल में लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

मृत पहुंची थी महिला

वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ नंदलाल प्रसाद ने बताया कि एक महिला वज्रपात की जद में आ गई थी, इस घटना में वह पूरी तरह से झुलस गई थी. परिजन उसे लेकर शाम को अस्पताल पहुंचे थे, यहां तत्काल उसका चेकअप किया लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी.

घटना स्थल पर ही मौत

डॉ. नंद लाल प्रसाद ने कहा कि संभवतः महिला की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी, लेकिन परिजनों को शायद लगा कि वो बेहोश है. अगर उसे चिकित्सकीय सुविधाएं मिलेंगी तो बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.



"महिला की संभवतः घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, अस्पताल में कागजी करवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गया अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजने की करवाई की जा चुकी है."- डॉ नंदलाल प्रसाद

पति की पहले हो चुकी है मौत

संगीता देवी के पति सुनील यादव की पहले ही मौत हो चुकी है. वह अपने पिता के घर पर रहती थीं, उनकी दो पुत्रियां हैं जिनमें एक की शादी हो चुकी है. वहीं मां की अचानक मौत से दोनों बेटियों समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आपदा राहत के तहत उचित मुआवजा देने की मांग की है.

"पति की मौत के बाद बेटी मेरे घर पर ही रहती थी, वज्रपात की जद में आने से उसकी मौत हो गई है. उसकी दो बेटियां हैं जिन में एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी बेटी अभी छोटी है. परिवार का लालन-पोषण मेहनत मजदूरी करके वहीं करती थी." - मिथलेश यादव, मृतका के पिता

पूर्णिया में एक महिला की मौत

इसके अलावा बात करें पूर्णिया की तो वहां भी वज्रपात के कारण एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं. बताया जा रहा है कि पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिनवा पनसोइ गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार की तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

अस्पताल में चल रहा तीनों का इलाज

घायल तीनों महिलाओं का इलाज राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में चल रहा है. मृतका की पहचान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटकी सहारा के निवासी हरिउर ऋषिदेव की पत्नी पचनीया देवी के रूप में हुई है. जबकि घायलों में मृतका की बेटी रेखा भी शामिल है.

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